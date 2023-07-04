Перевірки заставного майна під кредити — кого торкнуться

Працівниця банку з клієнтом. Фото: Freepik

В Україні повернули вимогу до фінустанов про переоцінку та перевірку заставного майна. Стосуватиметься моніторинг не всіх.

Про це йдеться на сайті Національного банку України (НБУ).

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Перевірки заставного майна

Як зазначили в НБУ, у липні 2023 року поновився відлік термінів для здійснення перевірок наявності та стану майна, яке банки отримали як заставу.

Регулятор уточнив, що при цьому існуватимуть деякі винятки. Рішення про перевірки не поширюється:

на майно на територіях, де ведуться бойові дії;

на майно на окупованих територіях;

якщо на думку банку перевірка несе загрозу безпеці життя та здоров'ю інспекторам.

31 серпня стартує відлік термінів для здійснення переоцінки застави таких об'єктів, які приймають банки до кредитного ризику, що забезпечуватиме узгодженість підходів до оцінки кредитних ризиків за пруденційними підходами та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Обмеження видачі кредитів

В Україні влада планує суттєво обмежити можливість отримання банківських кредитів. Деякі категорії громадян підпадуть під повну заборону.

Згідно із розробленим законопроєктом №9422, повністю заборонять видачу кредитів громадянам, які мають ігрову залежність. Водночас зміни стосуватимуться також інших аспектів у питанні видачі позик:

опустять верхню планку денної відсоткової ставки споживчих кредитів до 1%;

унеможливлять пролонгування терміну дії договору без укладення додаткової угоди;

заборонять маніпулятивну рекламу кредитів;

посилять контрольні заходи Національного банку щодо банків.

Більше про кредити

Нагадаємо, заборгованість українців за мікрокредитами з початку 2023 року зросла на сотні мільйонів гривень. Сума взятих позик збільшилася майже на 40%.

Також ми писали, що на українському автомобільному ринку спостерігається пожвавлення у сфері продажу транспорту у кредит. Частка від загального числа реалізації авто зросла на 3% з початку 2023 року.