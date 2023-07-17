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ПФУ повідомив, скільки у середньому отримують українці у липні

17 липня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — скільки у середньому отримують українці у липні
Жінка похилого віку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) станом на середину липня профінансував пенсійні виплати на майже 35 млрд грн. У середньому українці отримують 5,3 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Як змінилися виплати у липні

За даними фонду, ПФУ продовжує перераховувати кошти на виплати пенсій громадянам. Уже українці отримали 34,9 млрд грн. Зокрема, 7,5 млрд грн — через Укрпошту, 27,4 млрд грн — через уповноважені банки.

Там зауважили, що за останні три місяці середній розмір пенсійної виплати збільшився на 73,19 грн. При цьому в країні поменшало пенсіонерів: з квітня число отримувачів пенсій скоротилося на 144,8 тисячі. Зараз кількість тих, хто отримує пенсійні виплати, — 10,552 млн осіб.

Переважна більшість пенсіонерів одержують пенсії за віком — 73,7%, пенсію за інвалідністю — 14,3%, пенсію у разі втрати годувальника — 6%, за вислугу років — 5,3%, соціальні пенсії — 0,58%, частка довічного пенсійного забезпечення — 0,03%.

Мінімальний розмір пенсій в країні — 2093 гривень, а максимальний — 20,93 тис. гривень.

За інформацію ПФУ, у середньому розмір пенсійної виплати за пів року підвищився на 688,85 гривні (на 14,9%).

пенсії
Джерело: ПФУ

Липневе підвищення пенсій

У липні останній раз за цей рік підвищили пенсії в країні. Воно торкнулося державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів, наукових працівників.

Виплати у таких пенсіонерів зросли так:

  • у колишніх депутатів — на 1,45 тис. грн;
  • у колишніх держслужбовців — на більш ніж 1 тис. грн;
  • в експрацівників органів місцевого самоврядування — на 634 грн;
  • в екснауковців — на 422 грн більше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці — Донецька область, 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.

Також ми писали, що в липні втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

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