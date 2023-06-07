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Підрив Каховської ГЕС: у ВР розповіли, скільки буде коштувати відновлення дамби

7 червня 2023 17:26
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Підрив Каховської ГЕС: у ВР розповіли, скільки буде коштувати відновлення дамби
Каховська ГЕС. Джерело: УНІАН
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За різними оцінками, відновлення дамби та водосховища Каховської ГЕС коштуватиме Україні від 1 до 3 млрд доларів. У бюджеті країни такої суми немає.

Про це заявила голова Комітету з питань бюджету, народний депутат "Слуги народу" Роксолана Підласа.

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Підласа додала, що у 2023 році на всі інфраструктурні проєкти та проєкти відновлення країни заплановано у кращому разі 3 млрд доларів. При цьому, за її словами, ці гроші будь-якої миті можуть бути перенаправлені на оборону.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

За даними Мінагрополітики, поля, що розташовані на півдні України, через руйнування ГЕС можуть перетворитися на пустелю. На даний момент експертам складно оцінити, яка посівна площа може бути зневоднена і стати непридатною для фермерства. Висновки щодо цього почнуть робити, коли з цих територій зійде вода.

За словами голови комітету, екологічні збитки перевищують 10 млрд грн.

"Збитки життю та здоров'ю українців. Крім того, люди втратили житло — це окрема категорія збитків, які ми розрахуємо і які вимагатимуть компенсації від РФ", — наголосила Підласа.

Нагадаємо, російські військові здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

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