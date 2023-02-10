Підвищення пенсій 2023 — хто отримає доплату 700 грн

Розмір надбавки складе 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян

Деякі українці за особливі заслуги перед Україною мають право на достроковий вихід на пенсію та доплату до пенсії у розмірі 35% від прожиткового мінімуму (трохи більше 700 грн). Йдеться про жінок, які виростили п'ятьох або більше дітей.

Про це пише спеціалізоване видання "На пенсії" з посиланням на у Пенсійному фонді України (ПФУ).

За яких умов можна отримати доплату до пенсії

Відповідно до статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", багатодітні жінки мають право на достроковий вихід на пенсію після досягнення 50-річного віку. Але лише за умови, що вони виховали п’ять або більше дітей щонайменше до шестирічного віку та напрацювали мінімум 15 років страхового стажу.

Таким матерям призначають доплати до пенсії за особливі заслуги перед Україною у сумі 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Виплачують разом із пенсією.

Станом на лютий 2023 року прожитковий мінімум для непрацездатних громадян складає 2093 гривні. Таким чином доплата складе 732,55 гривні.

Чи може отримувати пенсію багатодітний батько

Як повідомляють фахівці на сайті Безоплатна правова допомога, за вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Які документи підтверджують право на такий вид пенсії

Для призначення даного виду пенсії, крім документів, що засвідчують особу та підтверджують набутий страховий стаж, подаються документи про народження дітей та виховання їх до шестирічного віку.

Факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку — на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини.

Коли подавати заяву про призначення дострокової пенсії

Заяву про призначення дострокової пенсії багатодітним матерям можна подати до органу Пенсійного фонду України в термін не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку (50-річчя для жінок) і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку.

У разі своєчасного звернення пенсія призначатиметься з дня 50-річчя. У випадку звернення особи за призначенням пенсії в більш пізній строк пенсія призначатиметься з дня звернення.

Як оформити пенсію

Подавати заяви на призначення пенсії можна в електронному вигляді через сайт електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно мати електронний підпис.

Щоб подати заяву необхідно:

зайти на сайт е-послуг ПФУ;

обрати вкладку "Заява на призначення пенсії";

ознайомитися з інформацією та перейти за посиланням "Вхід";

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії", дати згоду на дистанційне інформування, натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії — "Пенсія за віком";

дати відповіді на питання анкети-опитування та надати згоду на передачу та обробку персональних даних;

прикріпити скан-копії необхідних документів, зокрема документів про народження дітей;

підписати заяву за допомогою КЕП та натиснути "Підписати та відправити у ПФУ".

Більше про пенсії та доплати

Нагадаємо, ми писали, що у 2023 році пенсіонерам продовжать здійснювати доплати навіть попри те, що загального підвищення виплат не буде у зв'язку з економією коштів на тлі війни. Йдеться про доплати чотирьом категоріям громадян.

Поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

Також ми розповідали про те, що в Україні деякі категорії громадян мають право на суттєву доплату до пенсій. Йдеться про учасників бойових дій (УБД), яким не тільки дозволено достроково виходити на пенсію, а й отримувати доплати.