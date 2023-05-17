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Південна Корея надасть Україні фінансову допомогу

17 травня 2023 10:10
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Південна Корея надасть Україні фінансову допомогу
Олена Зеленська з президентом Південної Кореї Юном Сок Йолем. Фото: twitter.com
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

У середу, 17 травня, Південна Корея підписала угоду з Україною про свій план надання пакету фінансової допомоги у розмірі 130 млн доларів. Документ був підписаний буквально наступного дня після того, як перша леді Олена Зеленська звернулася до президента Південної Кореї Юн Сок Йоля з проханням про військову допомогу.

Про це пише Reuters.

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Деталі угоди про надання допомоги Україні

Віцепрем'єр-міністр і міністр економіки та фінансів Південної Кореї Чу Кён Хо і міністр економіки України Юлія Свириденко підписали угоду про пакет допомоги, який буде складатися з пожертвувань і кредитів. Сукупний розмір фінансової допомоги склав 130 млн доларів.

У вівторок, 16 травня, перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Республіки Корея, у рамках якого візьме участь у конференції "Азіатське лідерство". Вона прибула як спеціальна посланниця українського президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, в ООН порахували, скільки коштів потрібно Україні для відновлення своєї інфраструктури. Світові експерти вважають, попри фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, економіка України цьогоріч перебуватиме у стагнації.

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