Південна Корея надасть Україні фінансову допомогу
У середу, 17 травня, Південна Корея підписала угоду з Україною про свій план надання пакету фінансової допомоги у розмірі 130 млн доларів. Документ був підписаний буквально наступного дня після того, як перша леді Олена Зеленська звернулася до президента Південної Кореї Юн Сок Йоля з проханням про військову допомогу.
Про це пише Reuters.
Деталі угоди про надання допомоги Україні
Віцепрем'єр-міністр і міністр економіки та фінансів Південної Кореї Чу Кён Хо і міністр економіки України Юлія Свириденко підписали угоду про пакет допомоги, який буде складатися з пожертвувань і кредитів. Сукупний розмір фінансової допомоги склав 130 млн доларів.
У вівторок, 16 травня, перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Республіки Корея, у рамках якого візьме участь у конференції "Азіатське лідерство". Вона прибула як спеціальна посланниця українського президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, в ООН порахували, скільки коштів потрібно Україні для відновлення своєї інфраструктури. Світові експерти вважають, попри фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, економіка України цьогоріч перебуватиме у стагнації.