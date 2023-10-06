ПриватБанк розповів про рекордну кількість нових рахунків восени — деталі

Банківська картка у руках. Фото: google.com

Державна фінустанова "ПриватБанк" повідомила про рекордну кількість деяких нових рахунків восени 2023 року. У банку пояснили, з чим пов'язана позитивна динаміка.

По це інформує пресцентр "ПриватБанку".

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Детальніше про рекордне число нових рахунків

Як зазначають у ПриватБанку, йдеться про активізацію з боку клієнтів бізнес-сегменту, що є свідченням поступового відновлення економічних процесів в країні.

Так, у вересні банк відкрив понад 24,5 тисячі рахунків юридичних осіб та підприємців. Такий показник став рекордним з початку повномасштабної війни.

"Це свідчить про активізацію економічного розвитку країни", — наголосив член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Він зауважив, що фахівці фінустанови постійно удосконалюють та спрощують процеси відкриття рахунків для бізнес-клієнтів, а також працюють над всебічною підтримкою підприємництва.

Зокрема, у жовтні спільно з "Дія.Бізнес" та Mastercard" банк запустив перший національний акселератор для підприємців "Власне". Там початківці та досвідчені підприємці можуть отримати потужну освітню та матеріальну базу для розвитку власної справи.

Згідно з дослідженням компанії CBR у липні-серпні цього року, деякі українські підприємці віддають перевагу з-поміж фінустанов ПриватБанку. Так, його вважають основним банком для свого бізнесу:

45% — юридичних осіб;

61% — підприємців.

Що відомо про держпрограму "Власне"

Днями ПриватБанк запустив національну акселераційну програму "Власне" для підприємців. В її рамках бізнесу сумарно нададуть 4 млн гривень. Програма пропонує освітню, менторську та фінансову підтримку, орієнтовану на мікро-, малий та середній бізнес.

Наприкінці навчання всі учасники презентують бізнес-концепції, з яких оберуть близько 30 переможців та дадуть по 100 тис. грн кожному. 10 з них змагатимуться за звання суперфіналіста з призом у 800 тис. грн.

Кошти можна спрямувати на розробку продуктів, маркетингові дослідження, нове обладнання, інвестиційні цілі на розвиток бізнесу.

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Нагадаємо, розміри єдиного соціального внеску (ЄСВ) та ставки єдиного податку, які сплачуватимуть ФОП з 1 січня 2024 року, дещо зміняться. Уряд змінив показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, від яких вони залежать.

Також ми писали, що в Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу.