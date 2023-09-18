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Податки в Україні: як зміняться ставки у 2024 році

18 вересня 2023 11:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки у 2024 році дещо зміняться — які будуть ставки
Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2024 році, відповідно до планів уряду, офіційного підвищення податків в Україні не буде. Проте через підвищення рівня мінімальних стандартів частина податкових ставок все ж зросте.

Про це пише Obozrevatel.

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У затвердженому Кабінетом міністрів проєкті Держбюджету-2024 не закладали вищих податкових ставок, однак вони підвищаться через інші фактори.

Так, зміняться податки для фізосіб-підприємців (ФОПів), які залежать від розміру соціальних стандартів, які зазнають змін у наступному році. На тлі зростання мінімальної зарплатні єдиний соціальний внесок підвищиться так:

  • до 1562 грн — із січня до липня 2024 року;
  • до 1760 грн — із липня 2024 року до січня 2025 року;
  • до 1841 грн — у 2025 році;
  • до 1970 грн — у 2026 році.

Прожитковий мінімум для працездатного впливає на податок для фізосіб-підприємців, які перебувають на І групі оподаткування. Йдеться про 10% від рівня прожиткового мінімуму. Через це розмір податку стане таким:

  • у 2024 році — 302,8 гривні;
  • у 2025 році  — 330,1 гривні;
  • у 2026 році  — 355,8 гривні.

Що кажуть в уряді

Раніше голова Міністерства фінансів Сергій Марченко повідомив, що у відомстві не планують вносити зміни до Податкового кодексу України на 2024 рік.

"Ми не маємо наміру вносити окремі зміни до Податкового кодексу. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни", — наголосив Марченко

Також він розповів, що податок на доходи фізичних осіб Міністерство фінансів збирається перерозподілити на "військовий" ПДФО, що надходить у місцеві бюджети.

Його планують відправити у загальний фонд держбюджету на сектор безпеки та оборони.  Дискусії довкола цього питання ще тривають.

Водночас, голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що в Україні до 2030 року мають намір реформувати податкову систему. Вже триває робота над національною стратегією доходів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачено покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

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