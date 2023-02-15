Податкова амністія: скільки грошей задекларували українці та чи каратимуть інших
В Україні в рамках податкової амністії, яка добігає кінця 1 березня 2023 року, українці задекларували 6 мільярдів гривень. Державний бюджет отримав з них 372 млн гривень.
Про це поінформував пресцентр Державної податкової служби України.
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Що підлягає декларуванню
У рамках податкової амністії громадяни мають можливість задекларувати майно, гроші та активи, походження яких не має чіткого пояснення.
Під декларування підпадають будь-які активи фізичної особи, одержані внаслідок доходів, з яких не сплатили податки до 1 січня 2021 року. Кампанія стартувала ще у вересні 2021-го і мала тривати рівно рік, проте термін подання декларацій вирішили продовжити до 1 березня 2023 року.
Декларації потрібно подавати в органи Державної податкової служби. Це мають робити особисто платники через Електронний кабінет.
Із задекларованих активів потрібно буде сплатити збір у 5% щодо валютних цінностей на рахунках в українських банках; 9% щодо валютних цінностей — в іноземних фінансових установах; 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій, придбаних з 1 вересня 2021 року по 31 серпня 2022 року.
Що можна задекларувати:
- валюту (окрім готівки);
- цінні папери;
- рухоме та нерухоме майно;
- частки в юридичних особах.
У разі сплати зборів — держава гарантуватиме звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства. Також гарантується нерозголошення відомостей у деклараціях.
Що чекає на тих, хто не подасть декларацію
Податкова служба матиме право за умовчанням вирішити, що такий громадянин України має таке майно та кошти:
- 400 тисяч гривень;
- квартири загальною площею до 120 кв. м, або дім — до 240 кв. м;
- земельну ділянку в межах безоплатної приватизації;
- один автомобіль.
Оскільки податкова амністія - добровільна, українці не зобов'язані в обов'язковому порядку декларувати своє майно та заощадження. Зараз жодного покарання не передбачено.
Чиновники, депутати, держслужбовці не мають права на податкову амністію.
Нагадаємо, в Україні розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.
Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.