Як Податкова відслідковує використання бізнесом РРО при розрахунках в Інтернеті

Реєстратор розрахункових операцій. Фото: rro-info.com.ua

Державна податкова служба України нагадує про обов’язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Відповідне попередження оприлюднила пресслужба Державної податкової служби.

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В ДПС акцентують, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг — зобов’язані, зокрема, проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги).

Розрахункові операції мають проводитись через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО.

При цьому мають створюватись у паперовій та/або електронній формі відповідні розрахункові документи, що підтверджують виконання розрахункових операцій. Або ж, у випадках, передбачених Законом № 265, мають застосовуватись зареєстровані у встановленому порядку розрахункові книжки.

Як Податкова контролює бізнес

В Податковій службі наголошують, що територіальними органами ДПС на постійній основі здійснюється моніторинг та аналіз інформації, розміщеної на доступних сайтах, інтернет-майданчиках, платформах, та встановлюються факти порушення вимог порядку проведення розрахункових операцій суб’єктами господарювання при здійсненні продажу товарів через мережу Інтернет.

Також вищевказана інформація надходить через чат-бот ДПС "StopViolationBot", Контакт-центр Інформаційно-довідкового департаменту ДПС та інші види комунікації.

Так, у жовтні 2023 року під час проведення фактичних перевірок територіальними органами ДПС встановлено факти порушень порядку проведення розрахунків суб’єктами господарювання в мережі Інтернет, зокрема, продаж товарів без застосування РРО/ПРРО та без видачі розрахункового документа, що підтверджує факт проведення розрахункової операції.

ДПС акцентує увагу, що дотримання вимог законодавства, безпосередньо чи опосередковано пов’язаного із поповненням державної скарбниці, є почесним та безкомпромісним обов’язком кожного платника податків нашої держави!

Крім того, видача чеків РРО/ПРРО є можливістю для покупців товарів захистити свої права як споживача.

ДПС сподівається на високий рівень правової свідомості суб’єктів господарювання та належне і добросовісне виконання обов’язків платниками податків України.

Нагадаємо, планові документальні перевірки бізнесу в Україні повернуть з 1 грудня, а не з 1 листопада, як планувалось раніше.

Передбачається поновлення перевірок трьох категорій платників податків — тих, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції; у сфері грального бізнесу; надання фінансових і платіжних послуг.

Крім того, з плановими перевірками прийдуть до тих підприємств, у яких до війни, у 2021 році:

рівень сплати податку на прибуток підприємств та ПДВ були нижчі за 50% по галузі;

удвічі більша дебіторська заборгованість, аніж кредиторська;

річна сума доходу становила більш ніж 10 млн грн, а загальний обсяг витрат — понад 75% суми річного доходу.

А тим часом в парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується запровадити спеціальний податковий режим для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від обороту. За задумом ініціаторів, такий спецрежим має стати ефективною альтернативою спрощеному режиму оподаткування фізосіб-підприємців єдиним податком. Законопроект зареєстровано під номером 10166.

Про всі "за" і "проти" можливого запровадження спецрежиму оподаткування неофіційно зайнятих осіб читайте в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.