Біткоїн впав після заяви Байдена в Чикаго

Президент Джо Байден натякнув, що у крипто-інвесторів США починаються непрості часи. Фото: nara.getarchive.net

Президент США Джо Байден продовжує звинувачувати крипто-інвесторів у податків не у повному обсязі. Як ринок криптовалют відреагував на цю заяву.

Байден днями представив комплексну економічну стратегію під назвою Bidenomics в Чикаго. Курс спрямований розрахований насамперед на підтримку середнього класу.

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Під час промови глава держави підкреслив необхідність зменшення підтримки корпорацій, хедж-фондів та забезпечених інвесторів, зокрема й крипто-інвесторів.

Відомо, що американські крипто-інвестори часом організовують фіктивні продажі, з метою зниження податкових відрахувань. На думку Байдена, через це держбюджет не отримує мільярди. Тому всі ці податкові лазівки необхідно перекрити.

Ці слова Байдена викликали критику та не аби яке занепокоєння серед членів крипто-спільноти.

Швидкі наслідки промови Байдена

Біткоїн втратив за добу 1%, але все ще торгується вище позначки 30 тис. дол.

Ethereum впав на 1,5% до 1835 дол.

Монети Cardano і Ripple просіли на понад 3%.

Інші криптовалюти з першої десятки торгуються за нижчими цінами.

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