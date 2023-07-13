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Покарання у сфері валютного законодавства посилили: які тепер штрафи

13 липня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — на банки чекають серйозні покарання
Іноземна валюта на касі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні посилили покарання у сфері валютного законодавства. Тепер банкам доведеться платити більші штрафи у разі порушень.

Це передбачено постановою Національного банку України (НБУ) № 80.

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Посилення відповідальності банків

Згідно з постановою, НБУ переглянув застосування фінансового покарання за найпоширеніші види порушень у питанні боротьби з відмиванням доходів, які одержані злочинним шляхом/фінансуванням тероризму. Тепер діють такі штрафи:

  • якщо банк порушив вимоги законодавства у цій сфері у питанні управління ризиками — до 50 млн гривень;
  • якщо внутрішні документи з питань ПВК/ФТ не відповідають вимогам —  до  1 млн гривень.
  • Переглянув та збільшив регулятор максимальні розміри штрафів за основні порушення у сфері боротьби з фінансуванням тероризму:
  • якщо банк порушив вимоги щодо перевірки клієнтів — до 50 млн гривень;
  • якщо фінустанова порушила вимоги у сфері боротьби з відмиванням доходів щодо платіжних операцій чи переказів — до 10 млн гривень;
  • якщо банк неналежно застосував до клієнтів, які є РЕРs (політично значущі особи), ризик-орієнтованого підходу, зокрема, встановив ризик необґрунтованого рівня, вжив щодо них непропорційні заходи згідно з категорією ризику — до 10 млн гривень.

Також Нацбанк збільшив граничні розміри штрафів за основні порушення у питання валютного законодавства:

  • за порушення банком норм валютного законодавства у здійсненні розрахунків за операціями, торгівлі валютою, правилах переказу валютних цінностей, транскордонного переміщення, виконанні валютного нагляду — від 1 млн гривень за одну операцію та від 10 млн гривень за сумою;
  • за недотримання фінустановою вимог щодо заходів захисту — до 1 млн гривень;
  •  за більш суттєві порушення, зокрема недопущення до перевірки чи створення перешкод зі здійснення перевірки представниками НБУ, ігнорування фінустановою аналізу, перевірки даних про валютні операції — частка в 1% від обсягу зареєстрованого статутного капіталу банку;
  • за несуттєві порушення банком норм валютного законодавства у питанні процедури здійснення розрахунків за операціями з валютою, у торгівлі валютою, неналежному здійсненні валютного нагляду до 400 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України послабив деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.

Також повідомлялося, що в Україні послабили контроль за фінансовими рахунками "політично значущих осіб". Регулятор ухвалив рішення підвищити ліміт на обсяги операцій для такої категорії людей.

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