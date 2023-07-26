Кредити в Україні — банки фіксують зростання попиту на позики

Гроші на касі банку. Фото: google.com

Українці під час війни активізувалися у питанні оформлення споживчих кредитів. Банки теж збільшили кількість схвалення заявок для населення.

Такі дані опитування серед банків наводить Національний банк України (НБУ).

Читайте також:

Позики для бізнесу та населення

Як свідчать результати щоквартального опитування, обсяг позик для бізнесу та населення у наступні чотири квартали також надалі продовжить зростати.

Зазначається, що банки вперше з початку війни заявили про зростання частки схвалених заявок на кредити, наданих для бізнесу. Попри це, позики для великих підприємств оформлюють дедалі менше.

Зокрема, фіксують більший попит на корпоративні кредити у другому кварталі. Йдеться головно про гривневі позики, передбачені для малого та середнього бізнесу. Фінустанови очікують на зростання попиту на бізнес-кредити у третьому кварталі.

Примітно, що позитивні тенденції фіксують у питанні іпотеки. Кількість таких кредитів зростає третій квартал поспіль. Також зріс попит на споживчі кредити — вперше з четвертого кварталу 2021 року. Аналітики пояснюють, що це продиктовано нижчими відсотковими ставками. У третьому кварталі банки прогнозують зростання попиту населення на кредити.

Констатували банки підвищення кредитних стандартів для бізнесу у другому кварталі. Передусім для довгострокових та валютних позик. Водночас, у третьому кварталі фінустанови планують вперше з початку війни послабити корпоративні стандарти кредитування для малого та середнього бізнесу в Україні щодо короткострокових та гривневих кредитів. При цьому мають намір підвищити кредитні стандарти для довгострокових та валютних позик.

Примітно, що для населення фінустанови пом’якшують стандарти кредитів другий квартал поспіль. Також планують знижувати стандарти схвалення у третьому кварталі для іпотечних та споживчих кредитів, додали в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні показники реєстрації компаній та ФОП у першому півріччі відновилися до рівня, що був до війни. Аналітики вважають це позитивним сигналом для української економіки.

Також ми писали, що в Кабінеті міністрів повідомили про затримки із рішеннями на надання державних мікрогрантів для сфери бізнесу. Причиною називають велику кількість заявок та популярність програми "Власна справа" серед українців.