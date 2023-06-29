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Попит на валюту зростає: який обсяг доларів та євро завезли банки

29 червня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Валюта в Україні — як змінився попит на долари та євро
Американська валюта у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні минулого місяця суттєво зріс попит на іноземну готівкову валюту. Банки загалом завезли в країну 823 млн доларів.

Такі дані наводить пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Попит на валюту

Згідно з даними НБУ, у травні фінустанови завезли готівкової валюти на 11 мільйонів доларів більше проти показника у квітні. 

валюта
Джерело: НБУ

Зокрема, серйозно підскочив обсяг готівкового євро — з 41 мільйона до 117 мільйонів у доларовому еквіваленті. Завезли 93 мільйонів доларів, що на 53 мільйонів більше, ніж попереднього місяця.

валюта
Джерело: НБУ

Загалом з початку року українські фінустанови завезли в Україну рекордний за час війни обсяг готівкової іноземної валюти. На тлі цього у березні банки різко опустили курс долара — до 38 із 40 гривень за долар. При цьому у квітні американська валюта впала до 37,6 гривні.

У середньому курс готівкового євро у січні–травні знизився з 41,8 гривні до 41 гривні за євро. Очевидно, що українці у певній мірі почали віддавати перевагу євро.

Нагадаємо, Національний банк гарантував стабільність валютному ринку. Регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні чинних 25% річних. 

Також НБУ посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

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