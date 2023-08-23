Мікрокредити набирають популярності — які суми позичили українці у 2023 році

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2023 році різко зросла популярність мікрокредитів серед населення. Українці щомісяця оформлюють майже у 1,5 раза позик більше, ніж 2022 року.

Такі дані наводять аналітики порталу Opendatabot.

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Скільки мікрокредитів оформили українці

Згідно з цими даними, кількість виданих громадянам мікрокредитів росте щокварталу, при цьому середня сума позики щоразу меншає.

Так, за пів року українцям видали 3,88 млн мікрокредитів сумарно на 18,4 млрд гривень. Тоді як за весь минулий рік оформили мікропозик на 23,9 млрд гривень. У середньому сума кредиту, а також темпи приросту кількості взятих мікропозик у другому кварталі скоротилися проти показників першого.

Після падіння сфери МФО на початку війни в середньому цього року громадяни беруть 650 тисяч мікропозик щомісяця. Сума практично у 1,5 раза більша за показник 2022 року, проте у 1,8 раза менша, ніж було до війни. У 2021 році щомісяця видавали громадянам у середньому 1,17 млн мікрокредитів.

Середній обсяг кредиту скоротився у другому кварталі: на 7% — з 4,931 тис. грн до 4,56 тис. грн. Для порівняння, 2022 року у другому кварталі середня сума становила 3,81 тис. грн, у другому кварталі 2021 року — 4,46 тис. грн.

Джерело: Opendatabot

Загалом українці заборгували МФО 8,9 млрд гривень, що у 1,7 раза менше за показник на 1 липня 2021 року, коли становила 14,9 млрд грн, і на 22% менше за суму боргу на кінець першого півріччя 2022 року (11,4 млрд грн).

Заборгованість за кредитами надалі зростає: +1,4% за квартал. Порівняно з початком поточного року, коли приріст за квартал сягнув 9,4%, зростання боргу дещо знизилось.

Джерело: Opendatabot

За час війни кількість зареєстрованих фінкомпаній скоротилася на третину: з 935 до 629.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планується кардинальна зміна правил видачі мікрокредитів. Зокрема, мають намір суттєво обмежити відсоткові ставки за ними.

Також ми писали, Національний банк України (НБУ) з 11 вересня 2023 року запровадить нові правила для банків. Регулятор урівняє нормативи обов'язкового резервування фінустановами за фінансами юридичних осіб за ознакою строковості.