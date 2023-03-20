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Посівна 2023 року: яку з культур не будуть сіяти в Україні і чому

20 березня 2023 16:06
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Посівна 2023: що сіятимуть аграрії
Нардеп озвучив плани на посівну 2023
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні стартувала вже друга посівна кампанія з моменту повномасштабного вторгнення. Аграрії через замінування засіватимуть не всі поля, а одну із зернових культур фермери цьогоріч взагалі не будуть вирощувати в Україні. 

Посіви якої з нішевих культур не відбудуться і чому, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів нардеп, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. 

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Дмитро Соломчук

"План цього року як завжди максимальний, але змінюються посіви. Аграрії більше будуть сіяти сої, ріпаку, також збільшуються посіви нішевих культур та овочів. На 15-20% зменшаться посіви кукурудзи через проблеми, які були минулої осені. Тоді були дощі і до сьогодні не вся кукурудза зібрана і її вдосталь", — сказав Соломчук. 

За його словами, дефіциту зернових не буде, також аграрії планують уникнути дефіциту овочів, зокрема цибулі. 

"Цей рік багато малих господарств збільшують свої площі саме під овочі, щоб не було дефіциту, імпорту. Бо імпорт підвищує ціну, вона зараз на цибулю зависока", — додав Соломчук.

Нагадаємо, в умовах повномасштабної війни людей цьогоріч знову закликають садити городину, аби забезпечити себе овочами.

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