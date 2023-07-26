Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Правоохоронці взялися за тендери та закупівлі з відбудови: де почнуться перевірки arrow

Правоохоронці взялися за тендери та закупівлі з відбудови: де почнуться перевірки

26 липня 2023 11:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тендери з відбудови контролюватимуть правоохоронці — де почнуться перевірки
Працівники будівельної сфери. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Київській області, житловий фонд якої серйозно постраждав під час російського вторгнення на початку 2022 року, влаштують перевірки всіх тендерів та закупівель з відбудови. Тепер відповідні процеси контролюватимуть правоохоронці.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Читайте також:

Перевірки тендерів з відбудови Київщини

За словами керівника Київської ОВА Руслана Кравченка, він особисто ініціював відповідну перевірку правоохоронними органами всіх тендерів та закупівель з відновлення пошкоджених об'єктів області. Процес з відбудови на Київщині має бути відкритим, публічним та підзвітним.

"Звернувся до правоохоронних органів із проханням провести повну об’єктивну перевірку всіх тендерів та закупівель з відбудови інфраструктури Київщини. Якщо будуть виявлені факти зловживань — відповідатимуть усі причетні", — наголосив посадовець.

Керівник ОВА закликав приєднатися до перевірки фахівців інших контролюючих органів. Йдеться про Державну аудиторську службу, Держказначейство, Антимонопольний комітет.

Також планують створити координаційну раду за участю іноземних фахівців, які контролюватимуть використання коштів, передбачених на відбудову.

Згідно з відкритими даними, з часу деокупації Київської області відбудували близько 12 тисяч об’єктів. Здебільшого приватні й багатоквартирні будівлі. Зокрема, нині зруйновані будинки відновлюють в Ірпені, Гостомелі та Бородянці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни Росія завдала збитків інфраструктурі України на десятки мільярдів доларів. Тисячі житлових будинків були зруйновані внаслідок агресії РФ. Втім, влада України вже займається компенсаціями постраждалим сім'ям, чиї квартири або приватні будинки були зруйновані. Новини.LIVE розповіли, хто може отримати компенсацію за зруйноване житло та як розрахувати її приблизну суму. 

Також ми писали, що голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, чи будуть компенсації людям, які самостійно відремонтували майно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз