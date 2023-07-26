Тендери з відбудови контролюватимуть правоохоронці — де почнуться перевірки

Працівники будівельної сфери. Фото: google.com

У Київській області, житловий фонд якої серйозно постраждав під час російського вторгнення на початку 2022 року, влаштують перевірки всіх тендерів та закупівель з відбудови. Тепер відповідні процеси контролюватимуть правоохоронці.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

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Перевірки тендерів з відбудови Київщини

За словами керівника Київської ОВА Руслана Кравченка, він особисто ініціював відповідну перевірку правоохоронними органами всіх тендерів та закупівель з відновлення пошкоджених об'єктів області. Процес з відбудови на Київщині має бути відкритим, публічним та підзвітним.

"Звернувся до правоохоронних органів із проханням провести повну об’єктивну перевірку всіх тендерів та закупівель з відбудови інфраструктури Київщини. Якщо будуть виявлені факти зловживань — відповідатимуть усі причетні", — наголосив посадовець.

Керівник ОВА закликав приєднатися до перевірки фахівців інших контролюючих органів. Йдеться про Державну аудиторську службу, Держказначейство, Антимонопольний комітет.

Також планують створити координаційну раду за участю іноземних фахівців, які контролюватимуть використання коштів, передбачених на відбудову.

Згідно з відкритими даними, з часу деокупації Київської області відбудували близько 12 тисяч об’єктів. Здебільшого приватні й багатоквартирні будівлі. Зокрема, нині зруйновані будинки відновлюють в Ірпені, Гостомелі та Бородянці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни Росія завдала збитків інфраструктурі України на десятки мільярдів доларів. Тисячі житлових будинків були зруйновані внаслідок агресії РФ. Втім, влада України вже займається компенсаціями постраждалим сім'ям, чиї квартири або приватні будинки були зруйновані. Новини.LIVE розповіли, хто може отримати компенсацію за зруйноване житло та як розрахувати її приблизну суму.

Також ми писали, що голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, чи будуть компенсації людям, які самостійно відремонтували майно.