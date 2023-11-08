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Прибутки банків за рік побили всі попередні рекорди — нові дані НБУ

8 листопада 2023 09:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки отримали рекордні прибутки у 2023 році — нові дані НБУ
Каса банківської установи. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні платоспроможні банки продовжують констатувати рекордні суми доходів за час війни. Зокрема, за дев’ять місяців поточного року одержали 109,9 млрд гривень чистого прибутку проти 7,4 млрд гривень попереднього року.

Нові дані оприлюднили у пресцентрі Національного банку України (НБУ).

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Детальніше про доходи фінустанов

Як зазначається, головний чинник прибутковості сектору — зростання відсоткових доходів, насамперед від високоліквідних активів.

Зокрема, операційний дохід фінустанов з початку року підвищився на 17,9% р/р, розмір чистого процентного доходу — на 38,7% проти показника січня–вересня попереднього року.

У Нацбанку зауважують, що попри збільшення процентних витрат через підвищення відсоткових ставок за депозитами, процентні доходи зросли істотніше.

Розмір чистого комісійного доходу за січень–вересень підвищився на 5,4% р/р. Проте темпи зростання дещо сповільнилися, у тому числі через слабке нарощення операцій з платіжними картками.

Обсяг чистого операційного прибутку до відрахувань у резерви зріс на 23,9% р/р — до 139 млрд гривень.

Водночас відрахування у резерви під збитки від активних операцій опустились проти показника попереднього року на понад 94%. Із початку повномасштабної війни українські фінустанови сформували резерви під кредити на 104 млрд гривень.

При цьому рентабельність капіталу сектору станом на 1 жовтня поточного року становила майже 57% порівняно з 4,3% попереднього року. Нарахований за цей час податок на прибуток перевищив річний показник найприбутковішого довоєнного 2021 року, зазначили в НБУ.

Тільки шість банків із 63 платоспроможних установ мають збитки, сукупно — 155 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, рішення про припинення банківської ліцензії та подальшу ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" ухвалено Національним банком України. Відповідне рішення ухвалено 5 жовтня.

Також ми писали, що Національний банк України закликав українські банки суворіше контролювати картки мешканців, які перебувають в окупації, а також які проживають на звільнених територіях.

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