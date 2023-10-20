Приват24 не працюватиме сьогодні вночі — що трапилось
В ніч на 21 жовтня Приватбанк проводить регламентні роботи. Внаслідок цього, операції з картками будуть на паузі до 5 ранку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Призупинення роботи
Повідомляється, що під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в мобільному додатку Приват24, також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. В банку порадили клієнтам підготуватись до цього заздалегідь.
"Якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше у банку розповіли хто може отримати кешбек в розмірі 1 тисячі гривень. Також у Вищому Антикорупційному Суді залишили справу щодо топменеджерів Приватбанку на 8,4 мільярдів грн.
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