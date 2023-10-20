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Приват24 не працюватиме сьогодні вночі — що трапилось

20 жовтня 2023 21:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Приват24 не працюватиме сьогодні вночі — що трапилось
Ілюстративне фото. Фото: PaySpace
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ніч на 21 жовтня Приватбанк проводить регламентні роботи. Внаслідок цього, операції з картками будуть на паузі до 5 ранку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Призупинення роботи

Повідомляється, що під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в мобільному додатку Приват24, також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. В банку порадили клієнтам підготуватись до цього заздалегідь.

"Якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше у банку розповіли хто може отримати кешбек в розмірі 1 тисячі гривень. Також у Вищому Антикорупційному Суді залишили справу щодо топменеджерів Приватбанку на 8,4 мільярдів грн.

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