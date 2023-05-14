Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Люди стоять в черзі до банкомату АТ "Приватбанк" у Львові. Фото: УНІАН

Державна фінустанова "Приватбанк" проводитиме планові регламентні роботи в ніч на 14 травня. Тому інтернет-банкінг Приват24 тимчасово не працюватиме з 01:00 до 04:00.

Про це повідомляє Приватбанк.

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Приват24 тимчасово не працюватиме

"Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість із вас відпочивають. Але якщо на цей час заплановані важливі операції через Приват24, візьміть до уваги інтервал проведення робіт", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Приватбанк радить спланувати перекази та оплати через Приват24 завчасно або відкласти плани до ранку.

Нагадаємо, що клієнт державної фінустанови "ПриватБанк" розповів про ситуацію, коли "Доступна іпотека" стала тягарем. Виявляється, банк може виключити громадян з учасників програми за пільговою ставкою 7% та виставити борг.

Також ми повідомляли, що в державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли про обсяг переказаних коштів через банк та Payoneer. З початку війни клієнти здійснили близько 1,2 млн переказів.

Додамо, що державний ПриватБанк в умовах війни на три місяці запропонує українському бізнесу пільги. Йдеться про послугу еквайрингу.