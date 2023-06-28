Приват24 вкотре оновив функціонал — що пропонують клієнтам

Мобільний застосунок "Приват24". Фото: itech.co.ua

Мобільний застосунок "Приват24" вкотре оновив функціонал. Зокрема, цього разу йдеться про можливість перевипуску карток банку.

Про це інформує пресслужба державної фінустанови "ПриватБанк".

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Що зміниться у застосунку "Приват24"

Як зазначають у пресцентрі, у новій версії застосунку ПриватБанк надав оновлену можливість з перевипуску карток.

Тепер у клієнтів є змога замовляти нові пластикові картки з доставкою по країні через відділення та поштомати української логістичної компанії "Нова пошта".

Джерело: Privatvank.ua

Окрім того, оновили послугу "Добро" для здійснення донатів на благодійність.

Тепер актуальні збори та спеціальні проєкти від фінустанови, державні програми, а також благодійні фонди будуть зібрані в одному місці, додали у пресслужбі.

Раніше "Приват24" запропонував нове єдине меню "Комунікації". Там клієнти банку можуть зв'язатися з представниками фінустанови через:

"Допомогу онлайн";

месенджери Viber або Telegram;

за прямим номером телефону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше українцям надали можливість отримувати міжнародні перекази від клієнтів провідного європейського фінансового сервісу Paysera на карти чи рахунки у ПриватБанку через систему PrivatMoney.

Також українцям, які перебувають у Польщі, зможуть здійснювати грошові перекази в Україну через Western Union у ПриватБанку безкоштовно. Опція буде доступна з квітня до середини вересня 2023 року.