"Приват24" вкотре оновив функціонал: що пропонують клієнтам
Мобільний застосунок "Приват24" вкотре оновив функціонал. Зокрема, цього разу йдеться про можливість перевипуску карток банку.
Про це інформує пресслужба державної фінустанови "ПриватБанк".
Що зміниться у застосунку "Приват24"
Як зазначають у пресцентрі, у новій версії застосунку ПриватБанк надав оновлену можливість з перевипуску карток.
Тепер у клієнтів є змога замовляти нові пластикові картки з доставкою по країні через відділення та поштомати української логістичної компанії "Нова пошта".
Окрім того, оновили послугу "Добро" для здійснення донатів на благодійність.
Тепер актуальні збори та спеціальні проєкти від фінустанови, державні програми, а також благодійні фонди будуть зібрані в одному місці, додали у пресслужбі.
Раніше "Приват24" запропонував нове єдине меню "Комунікації". Там клієнти банку можуть зв'язатися з представниками фінустанови через:
- "Допомогу онлайн";
- месенджери Viber або Telegram;
- за прямим номером телефону.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше українцям надали можливість отримувати міжнародні перекази від клієнтів провідного європейського фінансового сервісу Paysera на карти чи рахунки у ПриватБанку через систему PrivatMoney.
Також українцям, які перебувають у Польщі, зможуть здійснювати грошові перекази в Україну через Western Union у ПриватБанку безкоштовно. Опція буде доступна з квітня до середини вересня 2023 року.