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"Приват24" вкотре оновив функціонал: що пропонують клієнтам

28 червня 2023 10:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Приват24 вкотре оновив функціонал — що пропонують клієнтам
Мобільний застосунок "Приват24". Фото: itech.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Мобільний застосунок "Приват24" вкотре оновив функціонал. Зокрема, цього разу йдеться про можливість перевипуску карток банку.

Про це інформує пресслужба державної фінустанови "ПриватБанк".

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Що зміниться у застосунку "Приват24"

Як зазначають у пресцентрі, у новій версії застосунку ПриватБанк надав оновлену можливість з перевипуску карток.

Тепер у клієнтів є змога замовляти нові пластикові картки з доставкою по країні через відділення та поштомати української логістичної компанії "Нова пошта".

ПриватБанк
Джерело: Privatvank.ua

Окрім того, оновили послугу "Добро" для здійснення донатів на благодійність.

Тепер актуальні збори та спеціальні проєкти від фінустанови, державні програми, а також благодійні фонди будуть зібрані в одному місці, додали у пресслужбі.

Раніше "Приват24" запропонував нове єдине меню "Комунікації". Там клієнти банку можуть зв'язатися з представниками фінустанови через:

  •  "Допомогу онлайн";
  • месенджери Viber або Telegram;
  • за прямим номером телефону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше українцям надали можливість отримувати міжнародні перекази від клієнтів провідного європейського фінансового сервісу Paysera на карти чи рахунки у ПриватБанку через систему PrivatMoney.

Також українцям, які перебувають у Польщі, зможуть здійснювати грошові перекази в Україну через Western Union у ПриватБанку безкоштовно. Опція буде доступна з квітня до середини вересня 2023 року.

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