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Приватбанк: автоматичне продовження депозиту можна скасувати

16 травня 2023 04:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Приватбанк: автоматичне продовження депозиту можна скасувати
Українські гроші: купюри номіналом у 500 грн. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У більшості українських банків існує послуга автоматичного продовження депозиту після терміну його закінчення. Це відбувається, якщо клієнт не захотів прибрати цю позначку.  

Буває і так, що клієнт через неуважність просто забуває її прибрати. У такому випадку банк заспокоює, хвилюватися не варто. Це можна виправити. Розповідає видання MC.today.  

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Поради від Приватбанку

У банку повідомили, що сама кнопка ‘Відмова від продовження’  з’являється не одразу:

  • за місяць до закінчення терміну вкладу,
  • для вкладів на 1 місяць кнопка доступна за 5 днів після оформлення або продовження та доступна з 08:30 до 22:00.

Відмовитися від автоматичного продовження вкладів можна на сайті "Приват24", в застосунку ‘Мої вклади’ або у відділенні банку.

За строком можна закрити вклад протягом 5 календарних днів з дати закінчення строку вкладу. Можливість відмовитися від продовження доступна для всіх типів вкладів.

Виняток  становить лише "ПриватВклад" та Послуга накопичення Скарбничка".

Сама виплата коштів проводиться в онлайн-режимі (гроші надходять відразу після розірвання).

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фонд гарантування вкладів фізичних осіб інвестував (ФГВФО) у державні цінні папери понад 21 млрд грн. Це вдалось зробити за рахунок тимчасово вільних коштів.

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