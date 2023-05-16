Приватбанк: автоматичне продовження депозиту можна скасувати
У більшості українських банків існує послуга автоматичного продовження депозиту після терміну його закінчення. Це відбувається, якщо клієнт не захотів прибрати цю позначку.
Буває і так, що клієнт через неуважність просто забуває її прибрати. У такому випадку банк заспокоює, хвилюватися не варто. Це можна виправити. Розповідає видання MC.today.
Поради від Приватбанку
У банку повідомили, що сама кнопка ‘Відмова від продовження’ з’являється не одразу:
- за місяць до закінчення терміну вкладу,
- для вкладів на 1 місяць кнопка доступна за 5 днів після оформлення або продовження та доступна з 08:30 до 22:00.
Відмовитися від автоматичного продовження вкладів можна на сайті "Приват24", в застосунку ‘Мої вклади’ або у відділенні банку.
За строком можна закрити вклад протягом 5 календарних днів з дати закінчення строку вкладу. Можливість відмовитися від продовження доступна для всіх типів вкладів.
Виняток становить лише "ПриватВклад" та Послуга накопичення Скарбничка".
Сама виплата коштів проводиться в онлайн-режимі (гроші надходять відразу після розірвання).
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фонд гарантування вкладів фізичних осіб інвестував (ФГВФО) у державні цінні папери понад 21 млрд грн. Це вдалось зробити за рахунок тимчасово вільних коштів.