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ПриватБанк блокує деякі рахунки без попередження: у банку дали пояснення

20 лютого 2023 13:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
ПриватБанк блокує деякі рахунки без попередження — пояснення банку
Йдеться про осіб, які зареєстровані на окупованих територіях
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" блокує банківські рахунки деяким клієнтам. Йдеться про тих, хто зареєстрований на окупованих територіях.

Про це йдеться у відгуках на профільному порталі Мinfin.

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Так, одна з клієнток з-за кордону написала, що ПриватБанк відмовив у продовженні відносин в рамках закону "про протидію фінансуванню тероризму".

"Це досить серйозне звинувачення з боку банку, жодних підстав чи сумнівних операцій (витрат, доходів) у мене не було. Була клієнтом понад 10 років, тепер взагалі незрозуміло, як діяти далі, коли залишилася за кордоном без коштів", — йдеться у повідомленні

З аналогічною проблемою зіткнулася клієнтка з тимчасово окупованої території Херсонщини.

"Не змогла зайти в додаток "Приват24". Пише: "з метою безпеки послуга недоступна. Зверніться до чату або 3700". Оскільки я перебуваю на окупованій території в Херсонській області, зателефонувати я не можу", — поскаржилась вона.

Що кажуть у ПриватБанку

Представники ПриватБанку підтвердили факт припинення обслуговування та попросили реквізити картки іншого банку для переказу коштів.

У фінустанові пояснили це "вимогами чинного законодавства та нормативно-правовими актами НБУ".

"Банк як суб'єкт первинного грошового моніторингу повинен: забезпечувати виявлення грошових операцій, що підлягають грошовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення", — пояснили у ПриватБанку.

Інші користувачі у мережі теж зазначають, що окрім цього банку рахунки клієнтам з окупованих територій масово блокують й інші українські фінустанови.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, в Україні в роботі терміналів та банкоматів ПриватБанку почастішали збої на тлі відключень електроенергії. Про списання коштів з рахунків та їх невидачу скаржаться клієнти.

ПриватБанк увів нові правила використання кредитних грошей для клієнтів. Так, якщо банк вважатиме, що операції матимуть високий ризик із погашення, вони стануть недоступні.

Платоспроможні банки за одинадцять місяців минулого року отримали 24,716 млрд грн прибутку. У рейтингу із прибутковості лідирує державний ПриватБанк.

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