Рахунки українців під загрозою — чому ПриватБанк блокує картки

Банківська картка. Фото: privatbank.ua

Державна фінустанова "ПриватБанк" може заблокувати банківські рахунки клієнтів та розірвати відносини, якщо ті проігнорують важливі повідомлення. У такому разі відновити доступ буде неможливо.

Про це розповів один з клієнтів ПриватБанку, пише Tehnofan.

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Як пише видання, клієнт поскаржився, що банківська установа розірвала з ним договір та заблокувала кошти через те, що він не відреагував на повідомлення. У сповіщенні йшлося про необхідність надання документального підтвердження джерел доходів. Громадянин зауважив, що не помітив ніякого повідомлення, згодом доступ до рахунку став неможливий.

Чоловік звернувся у банк, де йому розповіли, що кошти заблокували у зв'язку з відсутністю реакції на прохання банку у вигляді надання необхідних документів про походження коштів.

Клієнт мав всі документи, які підтверджували легальність походження коштів, однак фінустанова не розблокувала рахунок і не відновила розірваний договір. Заморожені кошти банк зобов'язався перерахувати на рахунок іншого банку.

"Ніяких повідомлень банк мені не пересилав. Замість того, щоб набрати клієнта і повідомити, що він повинен надати документальне підтвердження джерела доходів, то вони зразу блокують рахунок. Це як мінімум не професійно зі сторони банку. Коли я приніс всі документи, які хотіли в банку, то мені все одно не розблокували рахунок, а повідомили, що кошти будуть перераховані на рахунок іншого банку", — йдеться у скарзі.

Що кажуть у ПриватБанку

Представники фінустанови відповіли на скаргу, наголосивши, що керувалися чинним українським законодавством та постановами Національного банку України (НБУ).

Там зазначили, що банк мусить здійснювати моніторинг всіх клієнтів, а в разі підозрілої операції чи надходження на рахунок великої суми, нетипової для клієнта, фінустанова має повне право просити документальне підтвердження походження коштів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" продовжують скаржитися на видачу "зношеної валюти". Представники банку пояснили, як у такому випадку діяти.

Також ми писали, що державна фінустанова "Ощадбанк" здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.