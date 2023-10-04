ПриватБанк у лідерах серед фінустанов за виторгом — Індекс Opendatabot

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Опендатабот оприлюднив Індекс найкращих українських компаній за виторгом у банківській сфері. Очолила список державна фінустанова "ПриватБанк".

Про це інформує Opendatabot.

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Там зазначили, що на сьомій сходинці у рейтингу з-поміж усіх галузей — банківська сфера. Топ-10 компаній, які є лідерами у цій сфері:

ПриватБанк — 73,23 млрд гривень;

Ощадбанк — 27,46 млрд гривень;

Райффайзен Банк — 19,39 млрд гривень;

ПУМБ — 15,45 млрд гривень;

Універсал Банк — 15,39 млрд гривень;

Сенс Банк — 13,91 млрд гривень;

Укрсиббанк — 12,57 млрд гривень;

ОТП Банк — 8,99 млрд гривень;

Укргазбанк — 7,52 млрд гривень;

Укрексімбанк — 6,93 млрд гривень.

Джерело: Опендатабот

Індекс Опендатаботу є аналітичним інструментом для оцінки реального стану та географії вітчизняного бізнесу, що базується на інформації із держреєстрів, реєстрів Опендатаботу, фінансовій звітності підприємств, інформації про зв’язки з Росією, санкційні списки, а також аналітичних інструментів.

Більше про банки

Нагадаємо, у 2023 році віртуальний банк з України під назвою Monobank, що функціонує під ліцензією "Універсал Банку", посів другий рядок у країні за кількістю випущених карток. Відповідну статистику склав Нацбанк України.

Також ми писали, банки відзвітували про рекордні за всю історію незалежності країни прибутки. Зокрема, за вісім місяців дохід фінустанов сягнув 95,1 млрд грн.