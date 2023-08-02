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ПриватБанк надасть більше іпотек за програмою "єОселя": як подати заявку у "Дії"

2 серпня 2023 13:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк надасть більше іпотек за програмою єОселя — як подати заявку у Дії
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінансова установа "ПриватБанк" надасть більшій кількості громадян житла за державною програмою доступної іпотеки "єОселя". Банк розширив можливості кредитування.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

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Ширші можливості за програмою "єОселя"

Як зазначають у пресслужбі, тепер, у рамках ухвалених урядом змін до Постанови КМУ №856, подавати заявку на участь у програмі зможуть:

  • ветерани війни;
  • учасники бойових дій;
  • родини загиблих/померлих ветеранів війни та захисників;
  • внутрішні переселенці;
  • громадяни, у яких немає власного житла, що перевищує нормативну площу (не більше 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та 21 кв. метр — додатково на кожного із члена сім’ї)

За програмою, кредит на нерухомість можна оформити за пільговою ставкою у 7% річних. Мінімальний внесок — від 20%, термін кредитування — до 20 років.

Програма орієнтована на первинний ринок нерухомості. Купити квартиру можна:

  • у будинку, якому не більше трьох років;
  • у будинку, що зводиться.

Як подати заявку у "Дії"

Громадяни можуть подавати заявки на участь у програмі онлайн. Для цього потрібно:

  • обрати у застосунку "Дія" послугу "єОселя";
  • внести дані про склад родини та дохід;
  • вказати відомості про бажане житло;
  • обрати "ПриватБанк";
  • завірити заявку "Дія.Підписом";
  • отримати відповідь.

При цьому умови участі в "єОселі" для військових, силовиків, медиків, вчителів та науковців залишаються незмінними. Для цих категорій громадян пільгова іпотека ще вигідніша — 3% річних.

Раніше ми писали, що в Україні стартував черговий етап реалізації державної програми доступної іпотеки на житло "єОселя". Оформити нерухомість у кредит зможуть всі охочі за пільговою ставкою за певних умов.

Також ми писали, що українські банки прогнозують зростання попиту серед населення та бізнесу на кредити та іпотеки. Водночас очікують посилення всіх видів ризиків, крім ліквідності.

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