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ПриватБанк обіцяє виплати від 10 до 50 тис. гривень: хто і як зможе отримати

3 серпня 2023 14:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк обіцяє виплати від 10 до 50 тис. грн — хто і як зможе отримати
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінансова установа "ПриватБанк" проводить чергову акцію із розіграшу призів до 50 тисяч гривень. Долучитися до неї можуть усі клієнти банку.

Про  це йдеться на офіційному порталі фінустанови.

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Детальніше про акцію від ПриватБанку

Як зазначається, взяти участь у розіграші грошових сум можуть усі повнолітні клієнти, у яких є в наявності індивідуальний номер платника податків, а також активна картка Mastercard.

Для того, щоб стати учасником акції, клієнт банку має зробити 5, 10 чи 15 платежів із платіжної картки Mastercard через "Приват24" в меню "Платежі". Зокрема, через QR-код чи кнопку оплати на порталі, що ведуть до Приват24.

Розміри винагород для переможців

ПриватБанк проводить розіграш призів щомісяця:

  • за п'ять платежів за місяць — 10 тис. гривень (по п'ять розіграшів на місяць);
  • за десять платежів за місяць — 20 тис. гривень (по п'ять на місяць);
  • за п'ятнадцять платежів за місяць — 50 тис. гривень (по три на місяць).

Платежі, які можуть брати участь в розіграші:

  • оплата житлово-комунальних послуг;
  • оплата штрафу;
  • оплата навчання у школі, дитсадку, виші;
  • благодійні внески;
  • розрахунок за товари та послуги на рахунок фізособи-підприємця чи юридичної особи.

Акція триватиме до 30 вересня 2023 року.

ПриватБанк
Джерело: privatbank.ua

Варто зауважити, що банк час від часу проводить розіграші грошей серед своїх клієнтів. Так, одним з них поширювався на військових пенсіонерів.

Завдяки акції громадяни змогли виграти доплати до пенсії. У підсумку вони отримали додатково 20 тисяч гривень. Акція тривала з січня по червень поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк надасть більшій кількості громадян житла за державною програмою доступної іпотеки "єОселя". Банк розширив можливості кредитування.

Також ми писали, що українські банки прогнозують зростання попиту серед населення та бізнесу на кредити та іпотеки. Водночас очікують посилення всіх видів ризиків, крім ліквідності.

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