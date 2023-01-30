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ПриватБанк оголосив збір 31 млн грн на екіпірування пілотів

30 січня 2023 13:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
ПриватБанк збирає кошти на екіпірування для льотчиків
У банку планують зібрати 31 млн гривень
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Фонд "Повернись живим" та державна фінустанова "ПриватБанк" оголосили збір коштів на екіпірування для льотчиків. Планують зібрати 31 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Як зазначили у пресцентрі, планують придбати вогнетривку форму та авіаційні шоломи для 100% закриття потреби екіпажів армійської авіації у спецекіпіруванні.

"Купуємо саме вогнетривку форму та шоломи, адже опіки — одна з найбільш розповсюджених травм та причин смертності серед екіпажів вертольотів, які зазнали ворожого ураження. Екіпірування, яке складається з авіаційного шолому та вогнетривких курток, штанів, балаклав і рукавиць, ми будемо закуповувати у США. Загальна сума контракту — понад 846 тисяч доларів, або 31 мільйон гривень", — розповіли у фонді "Повернись живим".

Як повідомляє пресслужба банку, авіація є один із найзакритіших родів військ Збройних сил України. У зв'язку з доволі невеликою кількістю льотчиків, борттехніків та інженерів, відомості про бійців тримають у секреті. Тоді як армійська авіація із 2014-го виконує важливі й дуже ризикові завдання. Зокрема, екіпажі українських Мі-8 та Мі-24 доставляли допомогу на заблокований завод "Азовсталь" у Маріуполі.  А вертольотчики продовжують евакуйовувати поранених, підвозять на найскладніші ділянки фронту провізію, медицину, воду та боєкомплект, також підтримують піхоту з неба.

"ПриватБанк від початку війни став надійними фінансовими силами для країни, і разом зі своїми численними клієнтами і партнерами забезпечує життєво важливу підтримку тилу. Ми надаємо наші зручні канали для цього збору, аби кожен зміг реалізувати бажання підтримати із землі тих, хто в небі і забезпечує нам можливість працювати на землі", — додали у ПриватБанку.

Як перерахувати кошти

У банку пояснили, як перерахувати гроші на програму:

  • у меню "Добро" Приват24;
  • на сайті благодійного фонду "Допомагати просто";
  • у банкоматах та терміналах ПриватБанку у розділі "Благодійність";
  • у касах відділень.

На що ще збирали кошти

Раніше українці назбирали близько 103 млн грн на допомогу, постраждалим від російського ракетного обстрілу багатоквартирного будинку у Дніпрі. Збір коштів оголошував Monobank.

Також ми писали, що ПриватБанк передасть 15 млн гривень власних коштів для допомоги тим, хто постраждав у трагедії у Дніпрі. Кошти також отримають ті, хто цілодобово рятує життя дніпрян.

Нагадаємо, українці зібрали понад 55 мільйонів гривень на купівлю розвідувально-ударних комплексів для бригад територіальної оборони Збройних сил України. Кошти для фонду "Повернись живим" збирав monobank, який 5 січня "виніс" ялинку зі свого застосунку.

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