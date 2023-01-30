ПриватБанк збирає кошти на екіпірування для льотчиків

У банку планують зібрати 31 млн гривень

Фонд "Повернись живим" та державна фінустанова "ПриватБанк" оголосили збір коштів на екіпірування для льотчиків. Планують зібрати 31 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Збір коштів на оснащення українських пілотів

Як зазначили у пресцентрі, планують придбати вогнетривку форму та авіаційні шоломи для 100% закриття потреби екіпажів армійської авіації у спецекіпіруванні.

"Купуємо саме вогнетривку форму та шоломи, адже опіки — одна з найбільш розповсюджених травм та причин смертності серед екіпажів вертольотів, які зазнали ворожого ураження. Екіпірування, яке складається з авіаційного шолому та вогнетривких курток, штанів, балаклав і рукавиць, ми будемо закуповувати у США. Загальна сума контракту — понад 846 тисяч доларів, або 31 мільйон гривень", — розповіли у фонді "Повернись живим".

Як повідомляє пресслужба банку, авіація є один із найзакритіших родів військ Збройних сил України. У зв'язку з доволі невеликою кількістю льотчиків, борттехніків та інженерів, відомості про бійців тримають у секреті. Тоді як армійська авіація із 2014-го виконує важливі й дуже ризикові завдання. Зокрема, екіпажі українських Мі-8 та Мі-24 доставляли допомогу на заблокований завод "Азовсталь" у Маріуполі. А вертольотчики продовжують евакуйовувати поранених, підвозять на найскладніші ділянки фронту провізію, медицину, воду та боєкомплект, також підтримують піхоту з неба.

"ПриватБанк від початку війни став надійними фінансовими силами для країни, і разом зі своїми численними клієнтами і партнерами забезпечує життєво важливу підтримку тилу. Ми надаємо наші зручні канали для цього збору, аби кожен зміг реалізувати бажання підтримати із землі тих, хто в небі і забезпечує нам можливість працювати на землі", — додали у ПриватБанку.

Як перерахувати кошти

У банку пояснили, як перерахувати гроші на програму:

у меню "Добро" Приват24;

на сайті благодійного фонду "Допомагати просто";

у банкоматах та терміналах ПриватБанку у розділі "Благодійність";

у касах відділень.

На що ще збирали кошти

Раніше українці назбирали близько 103 млн грн на допомогу, постраждалим від російського ракетного обстрілу багатоквартирного будинку у Дніпрі. Збір коштів оголошував Monobank.

Також ми писали, що ПриватБанк передасть 15 млн гривень власних коштів для допомоги тим, хто постраждав у трагедії у Дніпрі. Кошти також отримають ті, хто цілодобово рятує життя дніпрян.

Нагадаємо, українці зібрали понад 55 мільйонів гривень на купівлю розвідувально-ударних комплексів для бригад територіальної оборони Збройних сил України. Кошти для фонду "Повернись живим" збирав monobank, який 5 січня "виніс" ялинку зі свого застосунку.