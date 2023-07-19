ПриватБанк оновив послуги — як тепер відбуватимуться перекази

Мобільний застосунок Приват24. Фото: itech.co.ua

У державній фінустанові "ПриватБанк" заявили про запуск безкоштовної послуги, яка полегшить здійснення грошових переказів в Україну. Завдяки цьому за поповнення карток та за донати для армії не зніматимуть комісію.

Про це поінформували у відділі зв'язків з громадськістю банку.

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Як зазначили у фінустанові, банк та компанія ZEN.COM запустили послугу оперативних переказів грошових коштів на номери рахунків IBAN й карток.

Таким чином, інноваційні рішення та партнерство з провідним оператором європейського ринку допоможуть українцям блискавично поповнювати банківські картки, фінансово допомагати родичам в Україні, а також донатити на Збройні сили України без жодних комісій. Послуга буде доступна до 18 жовтня 2023 року.

Як безплатно переказати гроші

Клієнти ПриватБанку, які хочуть скористатися новим сервісом, повинні завантажити застосунок європейського фінансового сервісу ZEN.COM та зареєструватися. Після цього треба обрати валюту — долари чи євро. Далі необхідно брати спосіб переказу та зазначити номер IBAN-рахунку (картку одержувача).

Також треба уточнити, щоб у пункті "Тип переказу" було вказано PrivatMoney та підтвердити його.

Що нового у застосунку Приват24

У новій версії Приват24 можна швидко та зручно купувати автобусні квитки, з'явилась функція регулярних додаткових депозитів. Також можна подати заявку на іпотечні кредити за держпрограмою "єОселя" під 3% річних.

В оновленій версії тепер нове єдине меню "Комунікації", завдяки чому тепер можна просто зв'язатися з банком через опції "Допомога онлайн" чи прямим дзвінком у банк.

Також Приват24 пропонує для вкладників сервіс регулярного поповнення, який можна налаштувати, відкривши інформацію про депозит та обравши "Регулярне поповнення".

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, у 2014 році державний ПриватБанк заблокував 191 тис. гривень своєї клієнтки. Внаслідок судового процесу мешканка Кривого Рогу досягла компенсації у розмірі 100 тисяч гривень.

Також ми писали, що "ПриватБанк" скасувала деяким своїм клієнтам необхідність сплати комісій. Йдеться про тих, хто користується мобільним застосунком "Термінал".