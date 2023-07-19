Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ПриватБанк оновив послуги: як тепер відбуватимуться перекази arrow

ПриватБанк оновив послуги: як тепер відбуватимуться перекази

19 липня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк оновив послуги — як тепер відбуватимуться перекази
Мобільний застосунок Приват24. Фото: itech.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "ПриватБанк" заявили про запуск безкоштовної послуги, яка полегшить здійснення грошових переказів в Україну. Завдяки цьому за поповнення карток та за донати для армії не зніматимуть комісію.

Про це поінформували у відділі зв'язків з громадськістю банку.

Читайте також:

Сервіс швидких грошових переказів

Як зазначили у фінустанові, банк та компанія ZEN.COM запустили послугу оперативних переказів грошових коштів на номери рахунків IBAN й карток.

Таким чином, інноваційні рішення та партнерство з провідним оператором європейського ринку допоможуть українцям блискавично поповнювати банківські картки, фінансово допомагати родичам в Україні, а також донатити на Збройні сили України без жодних комісій. Послуга буде доступна до 18 жовтня 2023 року.

Як безплатно переказати гроші

Клієнти ПриватБанку, які хочуть скористатися новим сервісом, повинні завантажити застосунок європейського фінансового сервісу ZEN.COM та зареєструватися. Після цього треба обрати валюту — долари чи євро. Далі необхідно брати спосіб переказу та зазначити номер IBAN-рахунку (картку одержувача).

Також треба уточнити, щоб у пункті "Тип переказу" було вказано PrivatMoney та підтвердити його.

Що нового у застосунку Приват24

У новій версії Приват24 можна швидко та зручно купувати автобусні квитки, з'явилась функція регулярних додаткових депозитів. Також можна подати заявку на іпотечні кредити за держпрограмою "єОселя" під 3% річних.

В оновленій версії тепер нове єдине меню "Комунікації", завдяки чому тепер можна просто зв'язатися з банком через опції "Допомога онлайн" чи прямим дзвінком у банк.

Також Приват24 пропонує для вкладників сервіс регулярного поповнення, який можна налаштувати, відкривши інформацію про депозит та обравши "Регулярне поповнення".

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, у 2014 році державний ПриватБанк заблокував 191 тис. гривень своєї клієнтки. Внаслідок судового процесу мешканка Кривого Рогу досягла компенсації у розмірі 100 тисяч гривень.

Також ми писали, що "ПриватБанк" скасувала деяким своїм клієнтам необхідність сплати комісій. Йдеться про тих, хто користується мобільним застосунком "Термінал".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз