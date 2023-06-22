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ПриватБанк оновив правила роботи: що треба знати українцям

22 червня 2023 23:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк оновив правила роботи — що треба знати українцям
Відділення ПриватБанку у столиці. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державному ПриватБанку оголосили про нові правила роботи. Зокрема, з 22 червня у терміналах самообслуговування знову доступні операції з готівковою валютою.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

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Як відбуватимуться валютно-обмінні операції

У пресцентрі зауважують, що через термінальній мережі відновили послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі іноземної валюти.

Також обмінні операції в касах для громадян відбуватимуться відповідно до оновлених вимог Національного банку України (НБУ). Усі купюри без ознак підробки чи значних ушкоджень будуть придатні для операцій купівлі та продажу без жодних обмежень щодо років випуску і номіналів.

ПриватБанк
ПриватБанк оновив правила роботи. Джерело: Facebook.com/privatbank

На початку червня у ПриватБанку заявили про те, що термінали самообслуговування більше не прийматимуть готівкову валюту. Керівництво банку призупинило  обслуговування таких транзакцій, а поповнювати валютні рахунки та здійснювати інші валютні операції можна було виключно у касах відділень банку.

Таке рішення ухвалили через зростання операцій зі зношеними та старими банкнотами, які клієнти вносили у термінали, та проблеми з їх прийманням.

Вимоги НБУ та штрафи

Після розголосу про те, що українцям відмовлять в операціях зі старими валютними купюрами, НБУ ухвалив рішення про серйозні покарання банків та обмінників за такі дії.

Так, відмова прийняти потерту чи стару купюру регулятор розцінюватиме як потенційну ознаку шахрайської діяльності. Розміри штрафів становитимуть: 

  • для банків — до 400 тис. гривень (планується збільшення);
  • для небанківських фінустанов — до 5% від розміру капіталу установи.

Більше про ПриватБанк

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк в умовах війни на три місяці запропонує українському бізнесу пільги. Йдеться про послугу еквайрингу.

Також ми писали, що українцям у мобільному застосунку "Приват24" стане доступна важлива послуга. В оновленій версії застосунку з'явилось єдине меню "Комунікації".

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