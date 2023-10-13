ПриватБанк оновив правила — що змінилось у випуску карток

Платіжна картка. Фото: Freepik

У державній фінустанові "ПриватБанк" повідомляють про чергові зміни, які стосуються платіжних карток. Банк починає доставляти картки "Новою поштою" до країн Європейського Союзу (ЄС).

Про це повідомляє пресцентр банку.

Читайте також:

Відправка карток ПриватБанком до країн ЄС

Як зазначається, фінустанова відправлятиме картки до шести країн ЄС. До кінця січня наступного року доставка карток буде безкоштовна.

Замовити картки ПриватБанку можна буде в офісах або через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу:

у Польщі;

в Молдові;

у Литві;

у Німеччині;

у Чехії;

у Румунії.

Із червня цього року нові пластикові картки ПриватБанку можна замовляти у Приват24 та отримувати "Новою поштою".

У серпні ПриватБанк пролонгував період використання усіх платіжних карток на два роки. Клієнтам можна не перевипускати картки, вони працюватимуть понад термін, що зазначено на картці.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на блокування рахунків без попереджень. У банку дали пояснення, як діяти у таких випадках.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.