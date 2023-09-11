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ПриватБанк пропонує клієнтам старі та зношені долари: деталі

11 вересня 2023 10:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк продає клієнтам старі та зношені долари — що кажуть у банку
Валюта у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на якість доларових купюр, які пропонують у відділеннях. Зокрема, до вибору: банкноти 1996 року випуску або з пошкодженнями.

Про це йдеться на порталі відгуків щодо роботи банків "Мінфін".

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Що з доларами у ПриватБанку

Як йдеться в одній зі скарг на порталі, один з клієнтів неодноразово наперед здійснював замовлення валюти в відділенні, однак щоразу йому пропонували старі купюри, зношені та з плямами, або номіналом 20 доларів.

Представники банку заявили, що за правилами Національного банку України (НБУ) фінустанови мусять приймати усі купюри, крім тих, які занадто зношені. Через це клієнтам можуть видавати такі купюри. Це гроші, які банк отримав від своїх клієнтів.

При цьому у Приватбанку наголосили, що видають виключно банкноти, які пройшли додаткову перевірку. Усі купюри — платіжні. На ринку фінустанови працюють з доларами як старого, так і нового зразка. Також клієнти мають право відмовитися від купюр, які пропонує банк, якщо, на їхню думку, вони неналежної якості.

 

ПриватБанк
Джерело: Мінфін

Рівень зношення валюти

Українські банки та обмінники, які не приймають валюту для інкасо, можуть відмовитися обмінювати значно зношені купюри, оскільки доведеться самостійно відправляти пошкоджені банкноти в іноземний банк для обміну.

Щодо рівня зношення валюти є чіткі норми від Нацбанку:

  • купюри розірвані або розрізані на кілька частин;
  • видалені деякі цифри, текстове значення номіналу, пошкоджено портрет, не видно оптичні елементи;
  • змінився колір купюри, плями чи забруднення займають понад половину площі банкноти;
  • купюри обгоріли, пропалені чи просто надто старі;
  • на банкноті є помітні типографські недоліки.

Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк України зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть. 

НБУ суттєво підвищив ліміти за операціями, які не вимагають підтвердження походження коштів, для політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEPs). Ліміти зросли з 200 тис. грн протягом кварталу до 400 тис. грн упродовж місяця. Це одна з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) політично значущих осіб.

Також ми писали, що в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили. Українці продали готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купили її на 1,898 млрд доларів.

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