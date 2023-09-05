ПриватБанк показав витрати дітей з карток Юніор — що купують юні українці

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" розповіли, на що діти витрачають гроші з банківських карток Юніор. Відомо, що найбільше купують товари через POS-термінали та офлайн.

Такі дані оприлюднив пресцентр банку.

Читайте також:

Витрати дітей з карток Юніор

За інформацією пресслужби, встановлено, що діти зазвичай розраховувалися картками:

у продуктових магазинах та супермаркетах — 53%;

кав'ярнях та кафе — 18%

оплата проїзду у міському транспорті — 16%.

В інтернеті діти найчастіше оплачували:

мобільний зв'язок;

відправляли перекази з картки на картку;

купували різноманітні ігри та розваги.

Загалом картки ПриватБанку використовують близько 750 тисяч дітей віком 6-17 років. У них є повноцінний "дорослий" мобільний банкінг у "Приват24" з батьківським контролем за витратами.

Оформляють картки Юніора у кожному відділенні ПриватБанку. Діти від 6 до 14 років мають бути з батьками. Підліткам з 14 років дозволяється відкривати банківські картки самостійно.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, деякі українці отримають додаткову грошову допомогу від ПриватБанку. Так, фінустанова вже розпочала виплату грошей від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" запустила національну акселераційну програму "Власне" для підприємців. В її рамках бізнес отримає сумарно 4 млн гривень.