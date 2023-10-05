ПриватБанк створив для бізнесу новий сервіс з обміну валюти

Американська валюта у руках. Фото: google.com

Державна фінустанова "ПриватБанк" створила для бізнесу новий онлайн-сервіс з обміну валюти. Українці вже можуть долучитися до тест-драйву валютної "Торгової платформи".

Про це інформує пресслужба банку.

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Детальніше про новий сервіс

Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк надав підприємцям можливість здійснення безплатних валютно-обмінних операцій упродовж трьох місяців. Це стане можливо за допомогою Інноваційного сервісу "Торгова платформа".

За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, бізнес може взяти участь у тестуванні унікальної для ринку онлайн-платформи, де клієнти зможуть керувати валютно-обмінними операціями, обирати комфортний курс та оперативно закривати угоди.

На "Торговій платформі" клієнти зможуть:

відстежувати курси валют в онлайн-режимі, здійснюючи обмінні операції за ринковим курсом;

вдвічі підвищити час на здійснення обміну: з 9:30 до 16:00;

робити заявки у режимі 24/7;

оперативно отримувати кошти на рахунок від купівлі/продажу валюти;

автоматично одержувати кращий курс, а також значно нижчу комісію під час збільшення обсягів обмінних операцій.

Як уточнюють у пресцентрі, скористатися пропозицією фінустанови з 0% комісією за обмінні операції упродовж трьох місяців з дня здійснення першої операції на "Торговій платформі" можуть юридичні особи:

у яких середньомісячний обсяг обмінних операцій більший 10 тис. дол. (або ж еквівалент у перерахунку в американську валюту);

у яких на дату старту акції нема валютних рахунків у ПриватБанку (або ще не було жодної валютної операції до 1 жовтня 2023 року).

Як взяти участь у тест-драйві "Торгової платформи"

Щоб долучитися до тестування "Торгової платформи" потрібно:

зареєструватися на сайті банку за посиланням;

отримати дзвінок від співробітника банку;

за його допомогою підключитися до онлайн сервісу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Опендатабот оприлюднив Індекс найкращих українських компаній за виторгом у банківській сфері. Очолила список державна фінустанова "ПриватБанк".

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.