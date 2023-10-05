ПриватБанк створив для бізнесу новий сервіс з обміну валюти

ПриватБанк створив для бізнесу валютну "Торгову платформу": переваги сервісу
Державна фінустанова "ПриватБанк" створила для бізнесу новий онлайн-сервіс з обміну валюти. Українці вже можуть долучитися до тест-драйву валютної "Торгової платформи".
Про це інформує пресслужба банку.
Детальніше про новий сервіс
Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк надав підприємцям можливість здійснення безплатних валютно-обмінних операцій упродовж трьох місяців. Це стане можливо за допомогою Інноваційного сервісу "Торгова платформа".
За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, бізнес може взяти участь у тестуванні унікальної для ринку онлайн-платформи, де клієнти зможуть керувати валютно-обмінними операціями, обирати комфортний курс та оперативно закривати угоди.
На "Торговій платформі" клієнти зможуть:
- відстежувати курси валют в онлайн-режимі, здійснюючи обмінні операції за ринковим курсом;
- вдвічі підвищити час на здійснення обміну: з 9:30 до 16:00;
- робити заявки у режимі 24/7;
- оперативно отримувати кошти на рахунок від купівлі/продажу валюти;
- автоматично одержувати кращий курс, а також значно нижчу комісію під час збільшення обсягів обмінних операцій.
Як уточнюють у пресцентрі, скористатися пропозицією фінустанови з 0% комісією за обмінні операції упродовж трьох місяців з дня здійснення першої операції на "Торговій платформі" можуть юридичні особи:
- у яких середньомісячний обсяг обмінних операцій більший 10 тис. дол. (або ж еквівалент у перерахунку в американську валюту);
- у яких на дату старту акції нема валютних рахунків у ПриватБанку (або ще не було жодної валютної операції до 1 жовтня 2023 року).
Як взяти участь у тест-драйві "Торгової платформи"
Щоб долучитися до тестування "Торгової платформи" потрібно:
- зареєструватися на сайті банку за посиланням;
- отримати дзвінок від співробітника банку;
- за його допомогою підключитися до онлайн сервісу.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше Опендатабот оприлюднив Індекс найкращих українських компаній за виторгом у банківській сфері. Очолила список державна фінустанова "ПриватБанк".
Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.