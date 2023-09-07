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ПриватБанк відправлятиме картки "Новою поштою": скільки коштує послуга

7 вересня 2023 09:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк відправлятиме українцям картки Новою поштою — скільки коштує
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" до кінця поточного року надсилатиме українцям перевипущені чи нові банківські картки "Новою поштою". При цьому всі фінансові витрати банк візьме на себе.

Про це інформує пресслужба банку.

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Відправка карток поштою

Як зазначають у пресцентрі, клієнти ПриватБанку, які перевипустили чинні платіжні картки чи відкрили цифрові картки через сервіс Приват24, зможуть отримати фізичну банківську картку через пошту.

Так, отримати картки можна або відділенні, або в поштоматі "Нової пошти". До кінця цього року послуга буде безкоштовною.

Окрім того, невдовзі ПриватБанк надасть можливість замовляти доставку банківських карток для громадян, які виїхали за кордон.

Картки, які доставляє ПриватБанк

Клієнти можуть зробити до шести замовлень на рік незалежно від типу банківської картки.

Такі картки доступні для замовлення:

  • "Універсальна";
  • "Універсальна Gold";
  • для виплат (зокрема й пенсійна, для соцвиплат тощо);
  • для виплат Gold (зокрема й пенсійна, для соцвиплат тощо).

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Термін дії карток ПриватБанку

Днями ПриватБанк продовжив термін використання банківських карток ще на 24 місяці. Клієнти можуть їх не перевипускати, адже будуть чинними ще два роки понад термін, який вказано на карті.

Примітно те, що на ПриватБанк припадає близько половини активних банківських карток в країні — 26,6 мільйона.

Також держбанк — лідер за кількістю банкоматів та комплексів самообслуговування — 17,1 тисячі із 28,6 тисячі від загальної кількості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.

Також ми писали, Національний банк попереджає, що з 1 жовтня поточного року в обігу більше не буде низки банкнот та копійок. Йдеться про гроші старих зразків до 2003 року.

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