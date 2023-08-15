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ПриватБанк відзвітував про фінансовий рекорд: скільки грошей заробив під час війни

15 серпня 2023 08:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк заявив про фінансовий рекорд — який прибуток отримав під час війни
Відділення "ПриватБанку". Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.

Такі дані навели у пресслужбі банку.

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Як зазначають у пресслужбі, такий показник є новим фінансовим досягненням для банку, адже це також майже половина загального прибутку банківської системи за цей період.

"Завдяки потужним результатам роздрібного бізнесу та сегменту бізнес-клієнтів банк побив свій власний рекорд прибутковості", — пояснили у фінустанові.

Зокрема, обсяг залишків на строкових депозитних рахунках фізосіб у нацвалюті у ПриватБанку за пів року зріс на 18% (на 6,9 млрд гривень), а залишки на клієнтських рахунках — на 3,5% (на 16,1 млрд гривень).

При цьому депозитний портфель фізосіб досяг 354 млрд гривень, завдяки чому частка ринку зросла до 35,6%, а кредитний портфель — на 14% (на 6 млрд гривень), до 49,2 млрд, частка ринку становить 36%.

ПриватБанк у травні перерахував до держбюджету 24,1 млрд гривень у вигляді дивідендів, тобто 80% прибутку від усього минулого року.

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Відомо, що ПриватБанк за підсумками 2022 року в умовах воєнного стану заробив 30,25 млрд грн прибутку. Так, із понад 1,2 тис. відділень щодня під час війни відкривали в середньому 80% відділень. Банк зміг відновити упродовж року мережу банкоматів і POS-терміналів на понад 80%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з травня 2023 року банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

Раніше ми писали, що в Україні банки ретельно відстежують грошові перекази громадян. Оминути фінансовий моніторинг можна, знаючи, які існують обмеження на операції та ліміти, які можна відправляти на картки одним платежем.

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