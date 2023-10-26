Рахунки у ПриватБанку — українці скаржаться на блокування карток

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує заморожувати рахунки клієнтам. Для розблокування вимагають надати деякі документи.

Про це йдеться на платформі Minfin.

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Детальніше про блокування рахунків

Як йдеться в одній зі скарг на порталі, клієнтці ПриватБанку заморозили на рахунку суму у 116 тисяч гривень, а згодом зовсім розірвали відносини. У банку пояснили таке рішення підозрою на порушення закону клієнткою.

Вона розповіла, що кошти заблокували чотири місяці тому, однак їх досі не вдалося повернути.

"Ішов уже п'ятий місяць, як кошти заблоковані на моєму рахунку, і я не можу ними скористатися. Також пішов четвертий місяць, як банк розірвав зі мною ділові відносини", — йдеться у повідомленні.

ПриватБанк попросив надати підтвердження походження коштів, жінка передала всі документи та інформацію, яка була необхідна. Однак у фінустанові повідомили, що доказів недостатньо.

Зокрема, відомо, що серед документів банк вимагав довідку від Національної поліції з підтвердженням, що клієнтка не зробила шахрайських дій.

У фінустанові написали на порталі у відповідь на скаргу, що спробують детальніше розібратися в даній ситуації.

Джерело: Мінфін

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Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" змінила правила поповнення карток готівкою. Тепер це можна робити на касах мережі АЗС "Укрнафта" по всій країні.

Додамо, що у "ПриватБанку" повідомили про можливість отримати кешбеки. Йдеться про отримання 1 тис. грн за отримання або відправку міжнародних грошових переказів на картку Mastercard.