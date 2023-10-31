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ПриватБанк запустив нову послугу для iPhone — деталі

31 жовтня 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес отримав від ПриватБанку нову послугу для iPhone — як працює
Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний ПриватБанк запустив технологію безконтактного прийому платежів Tap to Pay на iPhone від Apple для бізнес-клієнтів. Послуга буде доступна по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Детальніше про Tap to Pay на iPhone

Як зазначається, завдяки Tap to Pay на iPhone клієнти банку зможуть приймати безконтактні платежі особисто, маючи тільки iPhone та застосунок "Термінал" iOS — без потреби наявності POS-терміналу чи іншого додаткового обладнання.

"Ця функція надає продавцям простий, безпечний та конфіденційний спосіб приймати безконтактні платежі з дебетових та кредитних карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців", — йдеться у повідомленні.
 
Tap to Pay на iPhone можна почати використовувати лише за кілька хвилин прямо в застосунку "Термінал"iOS, завантаживши його з Apple App Store на iPhone XS чи новішої версії. Після чого можна почати приймати платежі, відкривши "Термінал" на своєму iPhone, ввівши суму покупки та попросивши клієнта піднести свій безконтактний платіжний засіб до iPhone продавця, щоб завершити оплату.

"Технологія Apple Tap to Pay на iPhone використовує вбудовані функції iPhone, щоб зберегти конфіденційність і безпеку як бізнес-даних, так і даних клієнтів. За лічені хвилини ви зможете приймати безконтактні платежі, використовуючи лише iPhone", — додали у банку.

Кешбек від ПриватБанку в 1 тис. грн

Раніше "ПриватБанк" повідомив про можливість отримання кешбеків в 1 тис. грн за отримання або відправку міжнародних грошових переказів на картки Mastercard.

Для його отримання потрібно надіслати чи отримати будь-який міжнародний переказ у розмірі від 500 грн з карткою Mastercard від ПриватБанку. Треба оплатити щонайменше дві покупки сукупно від 500 грн будь-якою карткою Mastercard офлайн чи онлайн в країні та за кордоном.

Тривалість програми кешбеку — із 18 жовтня до кінця січня 2024-го.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, клієнти фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на блокування рахунків без попереджень. У банку дали пояснення, як діяти у таких випадках.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

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