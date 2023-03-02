ПриватБанк змінив умови замовлення валютної готівки — скільки можна зняти

У банку діють правила: менше 300 доларів зняти неможливо

Клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на зміни умови замовлення готівкової валюти. Менше 300 доларів з рахунку зняти неможливо.

Про це йдеться на порталі Мinfin.

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Як розповів клієнт банку, у нього на рахунку менше 300 доларів і через це не може зняти свої гроші.

"Все було добре до моменту, коли ПриватБанк змінив умови замовлення готівки. Тепер з якогось дива стало від 300$ і не менше. При зверненні на 3700 з запитанням, а якщо у мене сума менша, що робити? Мені сказав оператор: ну, можете побігати по касах, там буває валюта або збирати гроші до мінімуму. З якого це дива неможливо забрати свою валюту? Я вже мовчу про комісії. При переказі з іншого банку здирають комісію і ПриватБанк (при зарахуванні на будь-яку карту і твій банк з якого переказуєш. Тобто платиш подвійну комісію. Питання за що? За те, що просто зарахував кошти на свій рахунок?", — йдеться у скарзі.

Представники ПриватБанку надали рекомендацію, скільки коштів дозволено знімати клієнтам. Мінімальна сума персонального замовлення готівки:

20 000 грн;

300 дол/євро.

Отримати готівку без попереднього замовлення також можливо за наявності в касах.

Також прокоментували невдоволення комісією, надавши пояснення, які зараз умови. Тарифи карток, які наведено за посиланням, зараз такі:

комісія за нецільове поповнення "Картки для виплат" (крім заробітної плати, пенсії, соціальних виплат) — 0,5% від суми (max 50 грн) за поповнення в межах України;

при зарахуванні коштів на картку "Універсальну" комісія не отримується.

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Нагадаємо, відтепер пройти ідентифікацію можна через мобільний застосунок "Приват24". Уся необхідна персональна інформація про нових клієнтів підтягнеться із застосунку державних послуг "Дія".

Також ми писали, що в Україні в роботі терміналів та банкоматів ПриватБанку почастішали збої на тлі відключень електроенергії. На списання коштів з рахунків та їх невидачу скаржаться клієнти.