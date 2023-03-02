ПриватБанк змінив умови замовлення валютної готівки — скільки можна зняти

ПриватБанк змінив умови замовлення готівкової валюти: що важливо знати
Клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на зміни умови замовлення готівкової валюти. Менше 300 доларів з рахунку зняти неможливо.
Про це йдеться на порталі Мinfin.
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Деталі
Як розповів клієнт банку, у нього на рахунку менше 300 доларів і через це не може зняти свої гроші.
"Все було добре до моменту, коли ПриватБанк змінив умови замовлення готівки. Тепер з якогось дива стало від 300$ і не менше. При зверненні на 3700 з запитанням, а якщо у мене сума менша, що робити? Мені сказав оператор: ну, можете побігати по касах, там буває валюта або збирати гроші до мінімуму. З якого це дива неможливо забрати свою валюту? Я вже мовчу про комісії. При переказі з іншого банку здирають комісію і ПриватБанк (при зарахуванні на будь-яку карту і твій банк з якого переказуєш. Тобто платиш подвійну комісію. Питання за що? За те, що просто зарахував кошти на свій рахунок?", — йдеться у скарзі.
Представники ПриватБанку надали рекомендацію, скільки коштів дозволено знімати клієнтам. Мінімальна сума персонального замовлення готівки:
- 20 000 грн;
- 300 дол/євро.
Отримати готівку без попереднього замовлення також можливо за наявності в касах.
Також прокоментували невдоволення комісією, надавши пояснення, які зараз умови. Тарифи карток, які наведено за посиланням, зараз такі:
- комісія за нецільове поповнення "Картки для виплат" (крім заробітної плати, пенсії, соціальних виплат) — 0,5% від суми (max 50 грн) за поповнення в межах України;
- при зарахуванні коштів на картку "Універсальну" комісія не отримується.
Більше про ПриватБанк
Нагадаємо, відтепер пройти ідентифікацію можна через мобільний застосунок "Приват24". Уся необхідна персональна інформація про нових клієнтів підтягнеться із застосунку державних послуг "Дія".
Також ми писали, що в Україні в роботі терміналів та банкоматів ПриватБанку почастішали збої на тлі відключень електроенергії. На списання коштів з рахунків та їх невидачу скаржаться клієнти.