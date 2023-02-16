Приватизація у січні-лютому поповнила бюджет на 645 млн грн: перелік найдорожчих об’єктів
В Україні від приватизації обсяг надходжень до державного бюджету сягнув 645 млн гривень у січні-лютому 2023 року. Найдорожчим об’єктом став Усть-Дунайський порт.
Про такі деталі розповіла голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
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Як відбувається приватизація під час війни
Як зазначила голова Комітету з питань бюджету, 464 млн гривень отримали від продажу об'єктів у лютому.
Загалом після відновлення аукціонів малої приватизації у вересні минулого року державна казна щомісяця поповнювалася у середньому на близько 470 млн гривень. За попередній рік на аукціонах держава заробила 1,7 млрд гривень.
"Фонд держмайна сьогодні робить важливу роботу. По-перше, стимулює ділову активність, тому що об’єкти державної власності - це хороші майданчики для старту бізнесу (в них є підведені комунікації та інфраструктура). По-друге, надходження від приватизації покривають дефіцит державного бюджету і спрямовується переважно на потреби оборони", — зауважила Підласа.
Найдорожчі об’єкти
Перелік найдорожчих об’єктів очолює морський порт, проданий за понад 200 млн гривень. У списку:
- Усть-Дунайський порт — 201 млн грн;
- готель "Власта" у Львові — 115 млн грн;
- Сторонибабський спиртзавод — 142 млн грн;
- Жовтневий спиртзавод — 85 млн грн.
Нагадаємо, експерти вважають, що сама ідея проведення приватизації під час війни — ризикова. Існує загроза продати стратегічно важливі об'єкти за безцінь.
Також ми писали, що Фонд державного майна України (ФДМУ) після продажу морського торговельного порту Усть-Дунайськ готується виставити на приватизацію черговий порт. Цього разу йдеться про Білгород-Дністровський морпорт.