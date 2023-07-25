Іпотека єОселя — чи є попит на житло в кредит

Працівник банку з клієнтом. Фото: Pixabay

У Кабінеті міністрів України (КМУ) розповіли про реалізацію державної програми "єОселя". З початку її запуску, з осені 2022 року, кредити на житло оформили близько 2 тис. сімей.

Про це поінформувала пресслужба уряду.

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Попит на кредити "єОселя"

Як зазначають у пресцентрі, за час дії урядової програми з надання пільгової іпотеки під 3%, яка доступна військовослужбовцям, силовикам, педагогам, медикам та науковцям, отримали кредити 2057 родин. Загальна сума коштів за кредитами становить 2,86 млрд гривень.

Зокрема, минулого тижня видали 147 кредитів на суму близько 216 млн гривень. Найбільшим попитом програма користується серед військових, далі йдуть вчителі та лікарі.

Лише за останній тиждень кредити оформили:

100 військових та представників силового блоку;

22 працівники сфери освіти;

20 співробітників медичної галузі;

5 представників наукової сфери.

Джерело: уряд

Ліміти програми"єОселя"

В "Укрфінжитло" розповіли, що в Україні скористатися державною програмою "єОселя" до кінця року зможуть не всі охочі. Оформити житло в іпотеку зможуть тільки 10 тисяч громадян.

Зараз залученого ресурсу вистачає додатково тільки на 5-6 тисяч кредитних угод, тому планують його збільшити.

У компанії розповіли, що тільки в червні поточного програмою скористалися майже пів тисячі родин, а загальна сума кредитів сягнула 722 млн грн. У липні розраховують на кращі показники.

Також програму розширять — нею скористатися зможуть всі ті, хто немає житла, під 7% річних.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні дозволили змінювати функціональне призначення осель на прифронтових територіях. Це передбачає ухвалений законопроєкт №7029.

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