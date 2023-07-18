Іпотека єОселя — скільки українців зможуть купити житло

Люди заселяються у квартиру. Фото: Pexels

В Україні скористатися державною програмою "єОселя" до кінця року зможуть не всі охочі. Оформити житло в іпотеку зможуть тільки 10 тисяч громадян.

Про це поінформували у пресцентрі "Укрфінжитла".

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Ліміти програми"єОселя"

Як зауважили у пресслужбі, вищевказаний показник заклали у фінплан "Укрфінжитла". Зараз залученого ресурсу вистачає додатково тільки на 5-6 тисяч кредитних угод, а планують збільшити до 10 тисяч.

У компанії розповіли, що лише в червні програмою скористалися майже 500 родин, а загальна сума кредитів сягнула 722 млн грн. У липні розраховують на кращі показники.

"Червень став рекордним місяцем "єОселі" — доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми", — повідомили в "Укрфінжитлі".

Умови іпотечної програми

Доступе кредитування "єОселя" запрацювало у жовтні минулого року. Програма передбачає надання іпотеки під 3% річних лише кільком категоріям громадян: кадрові військові, правоохоронці, медики, працівники освіти та науковці.

Також послуга "єОселя" з'явилась у застосунку "Дія". Там можна подати заявку, а інформація підтягнеться з 11 реєстрів автоматично.

З 1 серпня програму розширять — нею зможуть скористатися абсолютно всі громадяни. Проте відсоткова ставка буде вищою — на рівні 7%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на ринку праці навіть на тлі війни є привабливі вакансії з гідною оплатою. Зокрема, роботодавці обіцяють середню зарплату у 45 тис. грн фахівцям з продажу та оренди нерухомості у Києві.

Також ми писали, що в Україні дозволили змінювати функціональне призначення осель на прифронтових територіях. Це передбачає ухвалений законопроєкт №7029.