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Програму "єОселя" оновили: хто може отримати доступну іпотеку

1 серпня 2023 14:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Програму "єОселя" оновили — хто може отримати доступну іпотеку
Ключі у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні стартував черговий етап реалізації державної програми доступної іпотеки на житло "єОселя". Оформити нерухомість у кредит зможуть всі охочі за пільговою ставкою за певних умов.

Про це інформує пресслужба українського уряду.

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Деталі оновленої програми "єОселя"

Згідно з новими умовами, кредити на житло під 7% нададуть:

  • ветеранам війни та членам їхніх сімей;
  • учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, родинам загиблих/померлих ветеранів війни, а також родинам загиблих/померлих захисників та захисниць країни;
  • внутрішньо переміщеним особам;
  • іншим громадянам України, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

При цьому попередні умови програми "єОселі" для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців залишалися незмінними. Їм можна оформлювати пільгову іпотеку під 3% річних.

Українці можуть отримати кредити на житло за програмою "єОселя" у таких фінастановах:

  • "ПриватБанку";
  • "Ощадбанку";
  • "Укргазбанку";
  • "Глобусбанку";
  • Sky Bank.

Перший внесок за стандартних умов становить від 30% суми іпотеки, тоді як "єОселя" передбачає зменшення внеску до 20%. Однак, у "ПриватБанку" оформляють житло за щонайменше 30%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців.

Також ми писали, що українські банки прогнозують зростання попиту серед населення та бізнесу на кредити та іпотеки. Водночас очікують посилення всіх видів ризиків, крім ліквідності.

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