Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Прокат електросамокатів: у яких містах працює та скільки коштує arrow

Прокат електросамокатів: у яких містах працює та скільки коштує

17 червня 2023 08:29
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Порівняння послуг і цін сервісів прокату електросамокатів в різних містах України
Дівчина та електросамокат. Джерело: autoorsha.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

З приходом тепла в Україні відкрилися сервіси прокату електросамокатів. Це інноваційний спосіб пересування, що пропонує цікавий досвід та приємні емоції. Сервіси прокату електросамокатів пропонують зручність, екологічність та задоволення від подорожей містом без необхідності володіти власним транспортним засобом.

Новини.LIVE порівняли різноманітні сервіси прокату електросамокатів в Україні.

Читайте також:

Bolt

Один з найпопулярніших сервісів прокату самокатів в Україні доступний у таких українських містах, як Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Чернівці, Дніпро, Івано-Франківськ.

Щоб орендувати самокат, потрібно завантажити застосунок Bolt з GooglePlay чи Apple Store; знайти самокат на вулиці або відшукати його у додатку; за допомогою застосунку розблокувати електросамокат та почати поїздку.

Ціни: плата за розблокування становить 9 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 3,80 грн. Пауза обійдеться у таку ж суму — 3,80 грн за хвилину.

Прокат електросамокатів Bolt
Скріншот застосунку Bolt з цінами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

Scroll

Scroll — грузинський стартап, послугами якого користуються в Тбілісі та Батумі. Також компанія працює в Україні, а саме у Києві. Щоб орендувати електросамокати Scroll, потрібно скористатися спеціальним застосунком.

Застосунок має назву не Scroll, а Bird. Його можна завантажити з Google Play чи Apple Store. Слід зазначити, що переклад тексту в застосунку не дуже якісний, але орієнтуватись в ньому все ж можна.

Ціни: плата за розблокування становить 8 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 4 грн.

Сервіс має абонементську програму: 6 поїздок до 20 хвилин впродовж 24 годин — 300 гривень; 21 поїздка до 20 хвилин впродовж 7 днів — 800 гривень; 45 поїздок до 20 хвилин протягом місяця — 1500 гривень; безкоштовне розблокування протягом місяця — 99 гривень.

Сервіс з прокату електросамокатів Scroll
Скриншот застосунку Bird з цінами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE
Сервіси прокату електросамокатів в Україні
Скриншот застосунку Bird з абонементами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

BikeNow

BikeNow — український сервіс громадського прокату велосипедів та електросамокатів. Компанія є дочірнім проєктом німецької компанії Nextbike, що оперує більш ніж в 150 містах світу.

Сервіс прокату BikeNow наразі працює у Києві та Львові. Орендувати самокат в цьому сервісі також зовсім не складно. Для цього треба завантажити застосунок BikeNow з Apple Store. Слід зазначити, що на момент написання цього матеріалу було неможливо завантажити застосунок BikeNow з GooglePlay — його там просто не було. При цьому в Apple Store додаток є.

Далі потрібно буде увійти в додаток за номером телефону і прив'язати платіжну картку. Після цього оберіть найближчий електросамокат, відскануйте код і почніть поїздку.

Ціни: плата за розблокування становить 9 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 3 грн.

Zelectra

Компанія пропонує сервіс прокату електросамокатів у Києві. Наразі сервіс доступний лише в столиці України. Як повідомляють у компанії, до послуг наразі готові більше 350 електросамокатів.

З орендою самокатів у користувачів не повинно виникнути проблем. Тут також треба завантажити з Google Play чи Apple Store однойменний застосунок, відсканувати QR-код обраного електросамокату та вирушити у подорож.

Ціни: плата за розблокування становить 9 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 3,80 грн. Пауза обійдеться в таку ж суму — 3,80 грн за хвилину.

Сервіс з прокату електросамокатів Zelectra
Скриншот застосунку Zelectra з цінами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

Jet.UA

На відміну від попереднього сервісу, електросамокати Jet.UA доступні в 10 україньських містах:

  • Київ
  • Одеса
  • Дніпро
  • Черкаси
  • Хмельницький
  • Луцьк
  • Вінниця
  • Біла Церква
  • Ізмаїл
  • Рівне

Розпочати користуватись електросамокатами Jet.UA не складно. Потрібно встановити на смартфон додаток Jet.UA з Google Play чи Apple Store. Прив'язати до сервісу банківську картку Visa чи MasterCard. А далі все як у інших сервісів — скануєте QR-код і розпочинаєте подорож.

Ціни: плата за розблокування електросамоката становить 9 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 3 грн. Пауза обійдеться трохи дешевше — 2,50 грн за хвилину.

У сервіса є абонементська программа: денний абонемент — 199 гривень; абонемент на тиждень — 435 гривень; 7 днів безкоштовного розблокування — 69 гривень.

Севіс з прокату електросамокатів Jet.UA
Скриншот застосунку Jet.UA з цінами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE
Прокат електросамокатів у Києві
Скриншот застосунку Jet.UA з абонементами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

Ecos

Останній з представлених у добірці сервіс прокату електросамокатів — єдиний, який не присутній у Києві. Самокатами Ecos можна користуватись в Івано-Франківську, Житомирі, Білій Церкві, Вінниці та Коломиї.

Алгоритм використання електросамокатів тут точно такий, як і у передніх сервісів: встановлюємо додаток, додаємо інформацію про себе, скануємо QR-код і вирушаємо кататись.

Ціни: плата за розблокування електросамокату становить 9,99 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 2,99 грн.

У сервіса є абонементська программа: 10 днів безкоштовного розблокування — 69 гривень; 30 днів безкоштовного розблокування — 189 гривень.

Сервіс прокату електросамокатів Ecos
Скриншот застосунку Ecos з цінами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

 

Сервіси з прокату електросамокатів в містах України
Скриншот застосунку Ecos з абонементами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми розповіли про сервіси велопрокату в Києві, та скільки коштує орендувати велосипед. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB