Порівняння послуг і цін сервісів прокату електросамокатів в різних містах України

Дівчина та електросамокат. Джерело: autoorsha.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З приходом тепла в Україні відкрилися сервіси прокату електросамокатів. Це інноваційний спосіб пересування, що пропонує цікавий досвід та приємні емоції. Сервіси прокату електросамокатів пропонують зручність, екологічність та задоволення від подорожей містом без необхідності володіти власним транспортним засобом.

Новини.LIVE порівняли різноманітні сервіси прокату електросамокатів в Україні.

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Bolt

Один з найпопулярніших сервісів прокату самокатів в Україні доступний у таких українських містах, як Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Чернівці, Дніпро, Івано-Франківськ.

Щоб орендувати самокат, потрібно завантажити застосунок Bolt з GooglePlay чи Apple Store; знайти самокат на вулиці або відшукати його у додатку; за допомогою застосунку розблокувати електросамокат та почати поїздку.

Ціни: плата за розблокування становить 9 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 3,80 грн. Пауза обійдеться у таку ж суму — 3,80 грн за хвилину.

Скріншот застосунку Bolt з цінами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

Scroll

Scroll — грузинський стартап, послугами якого користуються в Тбілісі та Батумі. Також компанія працює в Україні, а саме у Києві. Щоб орендувати електросамокати Scroll, потрібно скористатися спеціальним застосунком.

Застосунок має назву не Scroll, а Bird. Його можна завантажити з Google Play чи Apple Store. Слід зазначити, що переклад тексту в застосунку не дуже якісний, але орієнтуватись в ньому все ж можна.

Ціни: плата за розблокування становить 8 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 4 грн.

Сервіс має абонементську програму: 6 поїздок до 20 хвилин впродовж 24 годин — 300 гривень; 21 поїздка до 20 хвилин впродовж 7 днів — 800 гривень; 45 поїздок до 20 хвилин протягом місяця — 1500 гривень; безкоштовне розблокування протягом місяця — 99 гривень.

Скриншот застосунку Bird з цінами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

Скриншот застосунку Bird з абонементами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

BikeNow

BikeNow — український сервіс громадського прокату велосипедів та електросамокатів. Компанія є дочірнім проєктом німецької компанії Nextbike, що оперує більш ніж в 150 містах світу.

Сервіс прокату BikeNow наразі працює у Києві та Львові. Орендувати самокат в цьому сервісі також зовсім не складно. Для цього треба завантажити застосунок BikeNow з Apple Store. Слід зазначити, що на момент написання цього матеріалу було неможливо завантажити застосунок BikeNow з GooglePlay — його там просто не було. При цьому в Apple Store додаток є.

Далі потрібно буде увійти в додаток за номером телефону і прив'язати платіжну картку. Після цього оберіть найближчий електросамокат, відскануйте код і почніть поїздку.

Ціни: плата за розблокування становить 9 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 3 грн.

Zelectra

Компанія пропонує сервіс прокату електросамокатів у Києві. Наразі сервіс доступний лише в столиці України. Як повідомляють у компанії, до послуг наразі готові більше 350 електросамокатів.

З орендою самокатів у користувачів не повинно виникнути проблем. Тут також треба завантажити з Google Play чи Apple Store однойменний застосунок, відсканувати QR-код обраного електросамокату та вирушити у подорож.

Ціни: плата за розблокування становить 9 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 3,80 грн. Пауза обійдеться в таку ж суму — 3,80 грн за хвилину.

Скриншот застосунку Zelectra з цінами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

Jet.UA

На відміну від попереднього сервісу, електросамокати Jet.UA доступні в 10 україньських містах:

Київ

Одеса

Дніпро

Черкаси

Хмельницький

Луцьк

Вінниця

Біла Церква

Ізмаїл

Рівне

Розпочати користуватись електросамокатами Jet.UA не складно. Потрібно встановити на смартфон додаток Jet.UA з Google Play чи Apple Store. Прив'язати до сервісу банківську картку Visa чи MasterCard. А далі все як у інших сервісів — скануєте QR-код і розпочинаєте подорож.

Ціни: плата за розблокування електросамоката становить 9 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 3 грн. Пауза обійдеться трохи дешевше — 2,50 грн за хвилину.

У сервіса є абонементська программа: денний абонемент — 199 гривень; абонемент на тиждень — 435 гривень; 7 днів безкоштовного розблокування — 69 гривень.

Скриншот застосунку Jet.UA з цінами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

Скриншот застосунку Jet.UA з абонементами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

Ecos

Останній з представлених у добірці сервіс прокату електросамокатів — єдиний, який не присутній у Києві. Самокатами Ecos можна користуватись в Івано-Франківську, Житомирі, Білій Церкві, Вінниці та Коломиї.

Алгоритм використання електросамокатів тут точно такий, як і у передніх сервісів: встановлюємо додаток, додаємо інформацію про себе, скануємо QR-код і вирушаємо кататись.

Ціни: плата за розблокування електросамокату становить 9,99 гривень. Кожна хвилина подорожі коштує 2,99 грн.

У сервіса є абонементська программа: 10 днів безкоштовного розблокування — 69 гривень; 30 днів безкоштовного розблокування — 189 гривень.

Скриншот застосунку Ecos з цінами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

Скриншот застосунку Ecos з абонементами на прокат електросамокатів. Джерело: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми розповіли про сервіси велопрокату в Києві, та скільки коштує орендувати велосипед.