Де взяти в Києві велосипед на прокат: ціни на прокат велосипедів у Києві 2023

Дівчина та велосипед. Джерело: velomag.by

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З приходом в Україну теплої літньої погоди багато хто почав кататися парками та вулицями міст на велосипедах. Цей вид транспорту набирає все більшої популярності серед українців.

Втім наразі не у всіх є можливість купити собі велосипед. У когось на це просто немає вільних грошей, а комусь банально його нікуди поставити. Тут у нагоді стануть сервіси з прокату велосипедів, які не дивлячись на російське вторгнення продовжують працювати у столиці.

Читайте також:

Новини.LIVE розповідають про сервіси велопрокату в Києві, та скільки коштує орендувати велосипед.

Де працюють велопрокати у Києві та що пропонують

Велопрокат працює майже у всіх районах Києва.Так, згідно інформації на сайті однієї з компаній, що надає послуги оренди велосипедів, її точки працюють біля ВДНГ, музею у Пирогові, парку "Муромець" та біля станції метро "Святошин".

Сервіс пропонує прокат не лише велосипедів, але й електросамокатів. Тут можна взяти в оренду дитячі, підліткові, тандемні та гірські велосипеди, а також FatBike.

Точки прокату велосипедів у Києві. Джерело: veliki.ua

Ще один сервіс з велопрокату працює біля станції метро "Палац Україна". Там в оренду пропонуються гірські, міські та тандемні велосипеди. За додаткову плату можна орендувати багажник на заднє колесо, перчатки, дорожню сумку, тощо.

Інша точка з прокату велосипедів знаходиться біля станції метро "Петрівка". Тут можна орендувати як міські, так і гірські велосипеди. Крім того, сервіс надає послуги з оренди електросамокатів, сноубордів, лиж, роликів та туристичного спорядження.

Також сервіси велопрокату є на Осокорках и Позняках. Тут пропонують до оренди нові велосипеди 2022 року випуску. Автор оголошення зазначає, що в наявності є велосипеди всіх розмірів: дорослі, підліткові та для дітей від 3-х років.

Оголошення з прокату велосипедів біля станцій метро “Оболонь”, “Мінська” та “Героїв Дніпра”. Джерело: olx.ua

Умови та ціни

Обов’язковою умовою при оренді велосипедів є внесення застави. В залежності від конкретного сервісу вона може відрізнятись, але в середньому треба буде підготувати близько 5000 тис. грн.

Звісно ж не всі носитимуть з собою таку серйозну суму грошей, лише щоб покататися на велосипеді по місту 2-3 години. Є альтернативний варіант. Але слід зазначити, що його не можна назвати безпечним, тому тут слід діяти на власний розсуд.

Більшість сервісів велопрокату в Києві дозволяють залишати значно менші суми в якості застави — приблизно 500-600 грн. Але за умови, якщо клієнти з цими грошима також залишать і документи, які посвідчують їх особу. Це може бути паспорт України, закордонний паспорт чи водійські права. Як ми зазначали вище, тут вже вам треба вирішувати, чи довіряєте ви настільки сервісу з прокату, щоби залишати такі важливі документи.

Щодо цін на прокат велосипедів, то в середньому за годину катання вам доведеться заплатити від 70 до 100 гривень за дитячий велосипед; від 80 грн до 200 грн — за гірській або міській і до 250 грн — за FatBike або тандем.

Ціни на оренду велосипедів у Києві. Джерело: kemping.kiev.ua

Тут слід зазначити, що на ціну оренди впливає час, коли ви берете велосипед на прокат — у вихідні вийде трохи дорожче. Крім того, на ціну оренди впливає період, на який ви берете велосипед. Що довше ви будете ним користуватись, то менше за одну годину катання ви будете платити.

Деякі сервіси з велопрокату надають послуги з довгострокової оренди. Таким чином велосипед можна брати на прокат не лише на певну кількість годин, чи день, а на цілий тиждень або навіть місяць. Середня вартість оренди на тиждень складає 1300-1500 грн. На місяц — приблизно 3000-4000 тис. грн.

Нагадаємо, ми розповідали про переваги гіроскутерів, електросамокатів та велосипедів, та як їх правильно вибирати. Крім того, ми порівняли ціни на них в Україні.