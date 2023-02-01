Закупівлі продуктів для армії — у Прозорро з'явиться окремий розділ

Обов'язковий елемент нової системи — оприлюднення цін на продукти харчування

Український уряд ініціює створення робочої групи під головуванням міністра економіки Юлії Свириденко, завданням якої є розробка нової системи закупівель продуктів харчування для Збройних сил України (ЗСУ). Очікується, що оновлять систему Prozorro.

Про це поінформував пресцентр Міністерства економіки України.

Що планують змінити у Prozorro

Як зазначила Свириденко, команда має змінити підходи до державних закупівель продуктів для військових таким чином, щоб максимально розширити конкуренцію серед постачальників.

На її переконання, саме конкуренція здатна забезпечити справедливі ціни та безперебійне постачання продуктів для армії. Зокрема, у систему електронних закупівель Prozorro планують додати окремий розділ.

"Зараз ми працюємо над створенням окремого розділу в Prozorro саме для військових потреб. Наша основна мета зробити все можливе, задля того, щоб закупівлі їжі для армії відбувались ефективно, а поставки були своєчасними та якісними", — зауважила міністр.

Прозорість закупівель

Як очікується, новий механізм закупівель збалансує дотримання секретності та публічний контроль, проте одночасно забезпечить безперебійність постачання.

Обов'язковий елемент такої системи — оприлюднення цін на продукти харчування.

Скандал із закупівлями харчів

Раніше журналісти заявили про розкрадання коштів на закупівлях харчів для армії. 21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому стверджується, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ.

Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

У Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману. У відомстві повідомили, що проводять внутрішню перевірку та готують матеріали до СБУ для проведення розслідування щодо поширення свідомо неправдивих даних.

Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро України заявили, що знали про можливе зловживання у Міноборони стосовно закупівлі харчів для потреб ЗСУ. У відомстві запевняють, що працювали над розслідуванням ще до того, як ситуація набула розголосу.