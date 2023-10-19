Бюджет України на 2024 рік — відомо, що вирішили нардепи

Засідання Верховної Ради. Фото: Телеграм Ярослава Железняка

19 жовтня Верховна Рада підтримала проєкт закону "Про державний бюджет України на 2024 рік". Головний фінансовий документ пройшов перше читання.

Про це повідомив голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Як зазначив заступник голови Фінкомітету Ярослав Железняк, документ у першому читанні підтримали 285 народних депутатів.

Голосування за фракціями:

Слуга народу — 200;

Євросолідарність — 0;

Батьківщина — 0;

Платформа за життя та мир — 17;

За майбутнє — 14;

Голос — 16;

Довіра — 16;

Відновлення України — 11;

Позафракційні — 11.

"На 2024 рік максимальна кількість співробітників БЕБ обмежена з 4000 до 1400. Відповідна правка Железняка-Хлапука прийнята і підтверджена в залі", — написав нардеп.

Згідно з процедурою парламент повинен був до 20 жовтня 2023 року розглянути висновки та пропозиції до головного кошторису країни і відправити їх уряду.

Кабінет міністрів має два тижні для того, щоб доопрацювати бюджет перед ухваленням у другому читанні. Очікується, що друге читання проєкту закону про держбюджет має відбутися не пізніше 20 листопада поточного року.

Головні показники

Законопроєкт передбачає доходи у наступному році в обсязі 1,75 трлн гривень, а видатки — у 3,31 трлн гривень. Граничний обсяг дефіциту — у сумі 1,593 трлн гривень.

Згідно з документом, половина держвидатків у 2024-му піде на потреби безпеки й оборони. Йдеться про 1,62 трлн грн (21,6% ВВП).

Прожитковий мінімум з січня наступного року зросте з 2,589 тис. грн до 2,92 тис. грн, а мінімальна зарплата — з 6,7 тис. грн до 7,1 тис. грн. З 1 квітня підвищиться до 8 тис. грн. Водночас, не планують підвищувати податки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують у 2024 році підвищити розмір замороженої на тлі війни мінімальної заробітної плати. У Федерації профспілок оприлюднили варіанти від центральних органів влади та профспілок.

Також повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримки заробітних плат в країні. Загальна заборгованість перед українськими працівниками сягає кількох мільярдів гривень.