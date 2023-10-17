Фінмоніторинг політиків — Рада ухвалила закон на вимогу МВФ

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

17 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Persons, РЕРs) у другому читанні. Йдеться про проєкт закону №9296-д, який раніше розкритикував Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Про це повідомив народний депутат ("Голос"), заступник голови Фінансового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

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"Парламент підтримав №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб)", — написав нардеп.

За відповідне рішення проголосували 276 народних обранців.

За його словами, головна новація: замість трьох років після посади — топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.

"Одночасно законопроєкт посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", — зазначив політик.

Железняк зауважив, що редакція, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС, додав нардеп.

Ігнорування вимог МВФ

Раніше поправки до проєкту закону про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб щодо відтермінування набуття чинності до моменту вступу України до ЄС розкритикували у Міжнародному валютному фонді. Там наголосили, що вони суперечать домовленостям України й МВФ, а також міжнародним стандартам.

Після чого Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув рішення та відкликав правку про відтермінування фінмоніторингу до вступу України в ЄС.

Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає пожиттєвий фінансовий моніторинг політично значущих осіб, 21 вересня.

Що треба знати про PEPs

PEPs називають осіб, які займають ключові державні посади:

президенти держав;

прем’єр-міністри;

міністри та їхні заступники;

депутати;

політичні діячі вищих рангів;

високопосадовці судової системи;

посадовці правоохоронних органів;

посадовці юстиції;

посадовці оборони;

керівництво Національного банку.

Особливі підходи до фінансового моніторингу операцій клієнтів, які обіймають/обіймали певні держпосади, запроваджені з огляду на те, що у світі є країни з недостатньо розвиненими демократичними основами, високим рівнем корупції та підкупу серед чиновників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник розповів про відновлення е-декларування. Він назвав зміни та терміни подачі декларацій.

20 вересня Верховна Рада схвалила вето Президента щодо законопроєкту про відновлення е-декларування. Депутати проголосували за внесення правок.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №9534 про відновлення та відкриття е-декларацій.