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Рада ухвалила закон про фінмоніторинг політиків: чи врахували вимогу МВФ

17 жовтня 2023 14:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Фінмоніторинг політиків — Рада ухвалила закон на вимогу МВФ
Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

17 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Persons, РЕРs) у другому читанні. Йдеться про проєкт закону №9296-д, який раніше розкритикував Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Про це повідомив народний депутат ("Голос"), заступник голови Фінансового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

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Детальніше про законопроєкт щодо РЕР

"Парламент підтримав №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб)", — написав нардеп.

За відповідне рішення проголосували 276 народних обранців.

За його словами, головна новація: замість трьох років після посади — топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.

"Одночасно законопроєкт посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", — зазначив політик.

Железняк зауважив, що редакція, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС, додав нардеп.

Ігнорування вимог МВФ

Раніше поправки до проєкту закону про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб щодо відтермінування набуття чинності до моменту вступу України до ЄС розкритикували у Міжнародному валютному фонді. Там наголосили, що вони суперечать домовленостям України й МВФ, а також міжнародним стандартам.

Після чого Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув рішення та відкликав правку про відтермінування фінмоніторингу до вступу України в ЄС.

Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає пожиттєвий фінансовий моніторинг політично значущих осіб, 21 вересня.

Що треба знати про PEPs

PEPs називають осіб, які займають ключові державні посади:

  • президенти держав;
  • прем’єр-міністри;
  • міністри та їхні заступники;
  • депутати;
  • політичні діячі вищих рангів;
  • високопосадовці судової системи;
  • посадовці правоохоронних органів;
  • посадовці юстиції;
  • посадовці оборони;
  • керівництво Національного банку.

Особливі підходи до фінансового моніторингу операцій клієнтів, які обіймають/обіймали певні держпосади, запроваджені з огляду на те, що у світі є країни з недостатньо розвиненими демократичними основами, високим рівнем корупції та підкупу серед чиновників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник розповів про відновлення е-декларування. Він назвав зміни та терміни подачі декларацій.

20 вересня Верховна Рада схвалила вето Президента щодо законопроєкту про відновлення е-декларування. Депутати проголосували за внесення правок.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №9534 про відновлення та відкриття е-декларацій.

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