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Раді рекомендують ухвалити зміни до бюджету-2023: як зростуть видатки

19 вересня 2023 15:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бюджет на 2023 рік — як пропонують збільшити видатки
Засідання ВР. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Комітет із питань бюджету Верховної Ради України (ВРУ) підтримав законопроєкт №10038 щодо змін у Державному бюджеті на 2023 рік. Народним депутатам радять ухвалити документ, де передусім йдеться про розширення фінансування сфери оборони.

Про це розповіла народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

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За словами народної депутатки, парламенту пропонують виділити додатково 317 млрд грн на видатки цього року. З них майже 303 млрд грн пропонують спрямувати на потреби оборони.

Зокрема, йдеться про збільшення сум на такі напрямки:

  • на 195,7 млрд грн — для Збройних сил України;
  • на 39,7 млрд грн — для Національної гвардії;
  • на 20,4 млрд грн — для Державної прикордонної служби;
  • на 19 млрд грн — для Національної поліції;
  • на 13,2 млрд грн — для закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ;
  • на 4,4 млрд грн — для Мінстратегпрому на виробництво зброї та боєприпасів;
  • на 4,2 млрд грн — для Служби безпеки;
  • на 2,5 млрд грн — для розвідки;
  • на 2,1 млрд грн — для Державної спецслужби транспорту Міноборони;
  • на 570,2 млн грн — для Держспецзв'язку;
  • на 500,7 млн грн — для СЗР;
  • на 230,5 млн грн — для УДО;
  • на 151 млн — для винагород курсантам системи МВС;
  • на 16,5 млрд грн — для допомоги на проживання переселенцям;
  • на 5,97 млрд грн — для "швидкого відновлення" (грант Євросоюзу);
  • на 1,2 млрд грн — для МЗС, зокрема, для дипустанов в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти РФ в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права;
  • на 552,8 млн грн — для видання шкільних підручників 5 та 6 класу.

"Також планують скоротити видатки на 11,4 млрд грн головно за рахунок зменшення видатків на обслуговування держборгу (на 10,7 млрд грн). Також приємно, що Верховна Рада України заощадила 30 млн грн в цьому році на зарплаті НДУ", — написала Підласа.

Як зазначив народний депутат, представник Податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram-каналі, альтернативний закон, де прибирали збільшення видатків на Бюро економічної безпеки (БЕБ) на 68% і додатково виділили більше для Міністерства оборони у розмірі 65 млрд грн — поки що не підтримали.

"Зараз будемо до другого читання вносити зміни. Буду категорично проти в такому вигляді в цілому, тому тільки перше читання на цьому тижні", — написав Ярослав Железняк.

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