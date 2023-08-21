Райффайзенбанк в Росії введе комісію у 50% за валютні перекази

Відділення Райффайзенбанку. Фото: google.com

Російська "дочка" австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI), яка за час війни так і не залишила ринок РФ, змінить правила щодо валютних переказів. З 1 вересня 2023 року введе комісію за вхідні грошові перекази в американській валюті.

Про це йдеться у пресрелізі фінустанови.

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Як зазначається, розмір комісії становитиме 50% від суми грошового переказу, мінімум — 1 тис. доларів. Максимально комісія становитиме 10 тис. доларів.

У фінустанові пояснили, що нові правила торкнуться всіх вхідних валютних переказів.

"Банк змушений обмежувати кількість вхідних переказів у доларах США у зв'язку зі зміною ринкових умов. Ми рекомендуємо клієнтам використовувати інші способи отримання платежу", — повідомляється у пресрелізі.

У серпні Райффайзенбанк призупинив прийом та купівлю доларів та євро у готівці для фізосіб.

Доходи Райффайзенбанку в Росії

Варто зауважити, що в березні Європейський центральний банк (ЄЦБ) вимагав від Raiffeisen Bank закрити бізнес на території Росії. Банк заявив, що розглядає варіанти щодо майбутнього своєї "дочки" в РФ, очікується розділення російського бізнесу. Це має статися під кінець цього року.

Попри тиск західних регуляторів, банк за минулий рік заробив рекордні 2 млрд євро чистого прибутку. Це вчетверо більше, аніж було до війни, яку веде РФ проти України.

Також це понад половину річного чистого прибутку усієї групи у 3,7 млрд євро. За перший квартал 2023 року зростання бізнесу в РФ лише прискорилося. Прибуток потроївся до аналогічного періоду 2022-го, хоча при цьому його частка у всьому прибутку групи знизилася до 40%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава-агресор поступово втрачає канали для виведення коштів за кордон. Зокрема, під санкції США потрапив банк-оператор системи "Юністрим", тому іноземні банки масово відмовляються приймати платежі через цю систему.

Також ми писали, що у Росії на тлі запровадження санкційних обмежень щодо фінансового сектора банкомати перестали приймати валюту. Зараз такої опції немає у більшості фінансових установ.

Додамо, 22 липня "Сенс Банк" з російським "корінням" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності.