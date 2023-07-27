Райффайзенбанк застряг в РФ — доходи б'ють рекорди

Відділення Райффайзенбанку. Фото: google.com

Райффайзен Банк Інтернешнл (RBI) так і не зміг залишити російський ринок за час війни в Україні. Навпаки — за 1,5 року найбільший із західних банків Росії наростив рекордні прибутки.

Про це повідомляє Meduza.

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Як зазначає видання, дочірній банк австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International, попри заяви про вихід з ринку РФ, продовжує надалі функціонувати, сплачуючи податки до державного бюджету Росії.

Попри тиск західних регуляторів щодо неприпустимості продовження бізнесу в РФ, банк за 2022 рік заробив рекордні 2 млрд євро чистого прибутку. Це вчетверо більше, ніж було до війни, яку веде Росія проти України.

"Це понад половину річного чистого прибутку усієї групи 3,7 мільярда євро. За перший квартал 2023 зростання бізнесу в Росії тільки прискорився. Прибуток потроївся до аналогічного періоду 2022-го, хоча при цьому його частка у всьому прибутку групи знизилася до 40%. Результати роботи російського підрозділу за перші півтора роки російсько-української війни стали найвищими у його історії", — йдеться у статті.

Попри накопичені мільярди євро прибутку, банку складно вивести зароблене без істотних втрат. Це пов'язано з обмеженнями на рух капіталу, запроваджені Росією у відповідь на західні санкції.

"Компаніям із недружніх країн (Австрія — одна з них) потрібно звертатися до Міністерства фінансів РФ та президента Володимира Путіна за спеціальним дозволом, а отримати його можна лише якщо залишити частину активів у країні. Рекордні прибутки RBI у Росії можна порівняти з валізою без ручки — важкою ношею, яку неможливо підняти", — пишуть журналісти.

Плани про вихід з ринку

При цьому представники австрійської дочки надалі стверджують, що компанія не залишає планів щодо відокремлення російського бізнесу від основної частини групи.

Європейський центральний банк та американські чиновники з Управління контролю за іноземними активами (OFAC) продовжують тиск на фінустанову. Відомо, що багато інвесторів були проти рішення банку продовжити роботи в РФ. Примітно, що з лютого 2022 року акції банку знецінилися на більш ніж 40%.

RBI мав намір до вересня відмовитися від свого бізнесу в РФ. Австрія публічно підтримує Україну, однак деякі представники австрійського уряду заявили, що не хочуть зовсім розривати зв’язки з РФ, "напрацьовані десятиліттями".

Днями Райффайзенбанк оголосив, що з серпня не прийматиме та не купуватиме готівкову валюту у клієнтів. Рішення пояснили необхідністю ефективно керувати валютною позицією фінустанови.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що австрійській групі Raiffeisen Bank International не вдалося знайти покупців на свою фінустанову у Росії. У зв'язку з цим вона почала готувати її розмежування.

Також ми писали, що Raiffeisen Bank International потрапив до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжує працювати у Росії. В українській "дочці" банку пояснили, чи вплине це на її роботу.